Selena Gomez hét vào mặt bảo vệ ở concert của Beyoncé

Cuộc trò chuyện căng thẳng của Selena Gomez với nhân viên bảo vệ gây bàn tán. Nữ ca sĩ chưa lên tiếng về thái độ tức giận của mình.

Theo Justjared, Selena Gomez tranh cãi với nhân viên bảo vệ khi tham dự show diễn nằm trong Renaissance World Tour của Beyoncé tại Paris, Pháp ngày 26/5. Hình ảnh từ một video cho thấy nữ ca sĩ lớn tiếng, tỏ vẻ khó chịu với người đàn ông này.

Selena Gomez tỏ thái độ tức giận khi nói chuyện với người đàn ông đối diện. Ảnh: TMZ.

Thái độ của Gomez gây bàn tán sôi nổi trên mạng. Nhiều người cho rằng Gomez cảnh cáo bảo vệ vì đã cư xử thô bạo với bạn bè, người hâm mộ của cô. Bởi cùng thời điểm, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Raquelle Steven, bạn của Gomez, bị bảo vệ túm lấy người.

"Đoạn clip chứng minh anh ta xô đẩy mọi người vào đêm qua", "Người đàn ông đó rất hung hãn"... là những bình luận của những người có mặt tại đêm nhạc.

Hiện tại, nữ ca sĩ chưa lên tiếng về vấn đề này.

Page Six cho hay, vì là một trong những người nổi tiếng đến ủng hộ đàn chị, giọng ca Can't Keep My Hands to Myself nhận được sự chú ý đặc biệt. Cô được bao vây bởi hàng dài người hâm mộ và các tay săn ảnh.

Natalie Portman, Kris Jenner và Lenny Kravitz cũng có mặt trong đám đông. Các con của Beyoncé chắc chắn không thể bỏ qua show diễn hoành tráng của mẹ mình.

Theo TMZ, bé Rumi, 5 tuổi, khiêu vũ trong chiếc xế hộp sang trọng trước khi tiến tới show nhạc của mẹ. Trong khi đó, Blue Ivy, con gái đầu lòng của Beyoncé và Jay-Z, đã xuất hiện trên sân khấu và biểu diễn cùng mẹ.

Selena Gomez chụp ảnh cùng người hâm mộ trong show diễn. Ảnh: Justjared.

Gomez không phải ngôi sao đầu tiên được nhìn thấy tức giận với nhân viên bảo vệ trong tháng này. Bạn thân nhất của cô, Taylor Swift, gần đây đã hét vào mặt bảo vệ tại chuyến lưu diễn Eras Tour.