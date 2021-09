Selena Gomez gợi cảm

Theo Daily Mail, Selena Gomez được phát hiện đến buổi ghi hình The Late Show của Stephen Colbert ở thành phố New York, Mỹ hôm 7/9. Cô tham dự chương trình cùng hai bạn diễn là Steve Martin và Martin Short để quảng bá cho series hài Only Murders in the Building. Ảnh: Tom lorenzo.