Selena Gomez gợi cảm dự tiệc

Bộ trang phục đen giúp Selena Gomez khéo léo che khuyết điểm hình thể. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ ghi điểm hoàn toàn khi diện phong cách gợi cảm.

Ngày 15/5, Selena Gomez xuất hiện tại bữa tiệc hậu chương trình Saturday Night Live ở thành phố New York, Mỹ. Theo Daily Mail, ngôi sao 30 tuổi thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả khi chọn phong cách gợi cảm dự tiệc.

Trong loạt ảnh được paparazzi ghi lại, Selena Gomez gây chú ý với váy đen cúp ngực khoe vòng một đầy đặn. Phần chân váy xẻ cao đồng thời giúp cô tôn lên đôi chân ít khuyết điểm. Theo Daily Mail, cựu công chúa Disney khéo léo tạo điểm nhấn khi mang giày cao gót màu bạc lấp lánh.

Phong cách dự tiệc gợi cảm của Selena Gomez. Ảnh: GC, BackGrid.

Ngoài ra, chiếc váy đen giúp Selena Gomez che đi khuyết điểm hình thể. Từ lâu, ngôi sao sinh năm 1992 thường xuyên đối mặt với vấn đề miệt thị ngoại hình vì chọn sai cách trang điểm, phong cách thời trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Đây là lần hiếm hoi Selena Gomez dự sự kiện chỗ đông người. Kiểu trang điểm và mái tóc mang đậm phong cách Hollywood cổ điển giúp nữ ca sĩ ghi điểm hoàn toàn.

Trước đó, Selena Gomez tham gia Saturday Night Live cùng bạn diễn Steve Martin. Cả hai ngôi sao đang được chú ý với bộ phim hài, tội phạm mang tên Only Murders in the Building. Trong show tạp kỹ, nữ diễn viên thể hiện khiếu hài hước khi liên tục trêu chọc bạn diễn.

Một số ngôi sao khác có mặt tại tiệc hậu Saturday Night Live. Ảnh: BackGrid.

"Tôi rất vinh dự làm việc với Steve Martin và Martin Short, đặc biệt là sau khi tôi phải tra Google để biết họ là ai", cô nói đùa.

Tham dự tiệc còn có sự xuất hiện của Cara Delevingne. Cô thể hiện phong cách sành điệu với áo khoác màu đen chất liệu sheer và đường viền cổ sâu. Nữ người mẫu diện quần jean bó cùng tông màu, boots da để thể hiện phong cách hầm hố. Một số ngôi sao khác xuất hiện tại bữa tiệc là rapper Post Malone, vận động viên Lewis Hamilton...