Selena Gomez đi nghỉ với bạn bè

Khoảnh khắc mới nhất của Selena Gomez bên bạn bè nhận được sự chú ý. Thời gian qua, cô chủ yếu tương tác với khán giả trên mạng xã hội.

Ngày 7/7, Teen Vogue đăng tải hình ảnh mới của nữ ca sĩ Selena Gomez. Cô có buổi dạo chơi trên biển California cùng bạn bè. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện trước công chúng. Thời gian qua, cô chủ yếu tương tác với khán giả trên mạng xã hội.

Selena Gomez để mặt mộc, ngoại hình đầy đặn. Người đẹp sinh năm 1992 cho biết cô gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng, cơ thể gầy béo thất thường vì tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh Lupus ban đỏ và trầm cảm.

Selena xuất hiện với tinh thần thoải mái, phấn chấn. Ảnh: Teen Vogue.

Nữ nghệ sĩ từng bất an, sợ dư luận bàn tán, nhưng sau đó cô học cách chấp nhận, mặc đàm tiếu lời đàm tiếu với quan điểm sống vì bản thân. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ chăm diện trang phục gợi cảm, chia sẻ lối sống tích cực để vực dậy tinh thần và chế độ tập luyện nhằm giảm cân lấy lại vóc dáng.

Trong cuộc phỏng vấn trên Vogue, nữ ca sĩ nói đang ấp ủ thực hiện album thứ 4, cũng là album cuối cùng, trước khi đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp âm nhạc. Selena Gomez thổ lộ: "Với album này, tôi hứa sẽ mang đến cảm hứng thật khác cho khán giả, trước khi dành toàn bộ tâm sức vào nghiệp diễn".

Sắp tới, Gomez sẽ ưu tiên hơn cho diễn xuất. Cô đang ghi hình bộ phim Only Murders in the Building, đóng cùng Martin Short và Steve Martin. Song song đó, cô cũng bận điều hành thương hiệu trang điểm Rare Beauty đang trên đà phát triển.