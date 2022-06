Selena Gomez đã chia tay Justin Bieber, nhưng dân mạng không chấp nhận

Sau những tin tức về Justin Bieber, người bị nhắc tới luôn là bạn gái cũ Selena Gomez. Tương tự tất cả ngôi sao khác, hậu chia tay, họ vẫn bị đào bới quá khứ và hỏi về tình cũ.

“Phản ứng của Selena Gomez khi tình cũ Justin Bieber thông báo mắc hội chứng Ramsay Hunt”.

Đó là tiêu đề của một video đưa tin về việc nam ca sĩ gốc Canada tuyên bố ngưng hát để tập trung điều trị liệt cơ mặt. Kèm theo đó là sự soi xét về hành động gần đây của Selena dù 2 người đã chia tay nhiều năm trước.

Đây không phải lần đầu tiên giọng ca Lose You To Love Me bị lôi vào tin tức liên quan đến bạn trai cũ và ngược lại.

Bởi mặc kệ người trong cuộc đã bước tiếp, một số fan cuồng vẫn không chấp nhận mối quan hệ của thần tượng họ tan vỡ, theo Paper.

Khi ra mắt sản phẩm mới hay thông báo về bệnh tật, Selena Gomez luôn bị đặt câu hỏi không liên quan về bạn trai cũ Justin Bieber. Ảnh: Us Weekly.

“Xin hãy để tôi yên”

Tháng 9/2018, dân mạng xôn xao khi Justin Bieber bất ngờ tuyên bố đính hôn với người mẫu Hailey Baldwin. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra không liên quan đến cặp uyên ương mà là Selena Gomez.

Chưa đầy một ngày sau đó, hàng loạt tờ báo săn lùng “nguồn tin riêng” tiết lộ suy nghĩ và cảm xúc của Selena về người cũ. Ví dụ, E! cho biết nữ ca sĩ “ngạc nhiên khi việc đính hôn diễn ra chóng vánh” hay People nói rằng cô gần đây “rất vui vẻ và không nhắc tới Justin kể từ khi họ kết thúc hồi đầu năm”.

Không những thế, cánh săn ảnh còn thẳng thừng chất vấn Selena về Justin khi cô đi chơi ở New York.

Gần 4 năm sau khi Justin và Hailey kết hôn, “Jelena stan” (những người ủng hộ Justin Bieber và Selena Gomez) vẫn không buông tha họ. Bất kể Hailey đăng gì trên mạng xã hội, những bình luận liên quan đến Selena vẫn thường xuyên xuất hiện.

Thậm chí, cuối năm 2020, sự quấy rối trên trang cá nhân của Hailey trở nên quá khích đến mức Justin phải xin đám đông dừng lại.

Trả lời phỏng vấn Elle vào năm ngoái, Hailey chia sẻ về sự khủng hoảng mà cô phải đối diện sau khi kết hôn với Justin Bieber. Dù bị giảm tương tác, nữ người mẫu vẫn quyết định hạn chế số người có thể bình luận trên Instagram của mình.

Hailey Bieber thường xuyên bị đem ra so sánh với tình cũ của chồng và quấy rầy nhiều năm nay. Ảnh: The Global Herald.

Trong một clip hồi tháng 4 vừa qua, Hailey gửi thông điệp tới những người thường xuyên bình luận dưới bài đăng của cô: “Xin hãy để tôi yên. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình. Thời gian qua quá đủ rồi. Làm ơn buông tha tôi”.

Vài năm trước, sau khi phát hành ca khúc mới có ẩn ý về mối tình với Justin Bieber, Selena từng yêu cầu người hâm mộ ngừng quấy rối Hailey mà không nêu đích danh.

“Tôi rất biết ơn khi mọi người yêu thích bài hát mới của mình. Tuy nhiên, tôi không bênh vực việc xâu xé phụ nữ. Xin đừng thiếu tôn trọng hoặc thô lỗ với người khác”.

Tháng 12/2020, một nguồn tin nói với Entertainment Tonight rằng Selena, Hailey và Justin đều cảm thấy mệt mỏi trước những lời bàn tán về họ.

“Cả 3 đều mệt mỏi và chỉ mong mọi người để họ bước tiếp mà không đào bới quá khứ nữa”, nguồn tin cho biết.

Quyền riêng tư xa xỉ

Selena Gomez và Justin Bieber đều là ngôi sao. Tuy nhiên, không phải vì họ nổi tiếng mà bất kỳ ai có quyền dò xét cuộc sống riêng tư, đặc biệt khi mối quan hệ đã kết thúc, theo Nylon.

Popsugar từ cách đây nhiều năm cũng đã cho rằng: Đã đến lúc ngừng tra khảo Selena Gomez về Justin Bieber. Bởi lẽ việc yêu cầu một người phụ nữ chia sẻ cảm xúc đối với tình cũ hết lần này tới lần khác dường như không liên quan, đặc biệt là khi họ cố gắng tập trung cho sức khỏe và sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, theo Livingly, chia tay luôn khó và còn phức tạp hơn với người nổi tiếng. Quá khứ mặn nồng của họ luôn bị đào lại, nhất là khi nửa kia có hoạt động mới.

Đó là điều xảy ra khi nam diễn viên Pete Davidson và nữ ca sĩ Ariana Grande tuyên bố đính hôn vào năm 2018. Cazzie David, bạn gái cũ của Davidson, bị lôi vào câu chuyện mà có lẽ cô không hề muốn tham gia.

Cazzie David bị réo tên khi tình cũ đính hôn. Đây là chuyện xảy ra với tất cả người nổi tiếng. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Tương tự, Jennifer Aniston là người luôn được nhắc đến xung quanh những tin tức về chồng cũ Brad Pitt, đặc biệt là khi anh ly hôn Angelina Jolie.

Hay như trong vụ kiện ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard gần đây, từ vợ cũ tới người yêu cũ của nam tài tử đều được nhắc tới.

Một số quyết định lên tiếng phản pháo.

Đầu tháng 6, nữ diễn viên Bella Thorne và hôn phu cũ Benjamin Mascolo yêu cầu mọi người ngừng hỏi về cuộc chia tay của họ, theo Yahoo.

“Xin đừng hỏi nữa. Đây là chuyện cá nhân”, Thorne nói.

Mascolo sau đó nói thêm: “Xin hãy tôn trọng không gian riêng tư của cô ấy”.

Thẳng thắn mà nói, khi người trong cuộc đã dũng cảm bước tiếp, tại sao đám đông xung quanh cứ mãi ám ảnh về mối tình đã kết thúc của họ?