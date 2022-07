Selena Gomez bước sang tuổi 30

Selena Gomez mở tiệc mừng sinh nhật xa hoa bên cạnh Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Camila Cabello cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Theo E! News, chủ nhân Let Somebody Go có một ngày sinh nhật tuổi 30 đáng nhớ bên cạnh những người bạn thân thiết trong bữa tiệc diễn ra vào tối 26/7 (giờ địa phương). Khoảng 50 khách mời là các nghệ sĩ hạng A như Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Camila Cabello, Tyga, Francia Raisa... đã có mặt tại nhà riêng của Selena Gomez để chúc mừng cô bước sang tuổi mới.

Không gian bữa tiệc được trang trí tỉ mỉ, sang trọng với nến và hoa hồng trải dọc lối vào. Selena Gomez là trung tâm của bữa tiệc xa hoa. Cô lộng lẫy trong bộ váy của thương hiệu Versace. Khách mời đều diện trang phục dạ hội và thưởng thức tiệc.

Selena Gomez diện hai váy trong bữa tiệc. Ảnh: E! News.

Nguồn tin tiết lộ trên E! News: "Mọi người đã hát chúc mừng sinh nhật cô ấy. Selena Gomez thực sự hạnh phúc và tiệc tùng với bạn bè suốt đêm. Họ có một bữa tiệc vui, đáng nhớ".

Đáng chú ý, bức ảnh chụp chung giữa Taylor Swift và bạn thân Selena Gomez nhận hơn 10 triệu lượt thích trên trang cá nhân chỉ sau ít giờ đăng tải.

Tuổi 30 là cột mốc quan trọng với Selena Gomez. Trước đó, cô tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình ngày 22/7.

Fox News cho rằng hào quang đã trở lại với Gomez. Cô liên tục tung sản phẩm âm nhạc, nổi bật là Lose You to Love Me và Let Somebody Go, ca khúc kết hợp cùng nhóm Coldplay. Billboard nhận xét cách hát của Gomez thổn thức, lột tả nỗi đau đi kèm với việc phải buông tay người yêu. Bài hát không trưng trổ nhiều kỹ thuật và chỉ tập trung vào cảm xúc, do vậy, Gomez thể hiện dễ dàng.