Selena Gomez bị ngã trên thảm đỏ SAG Awards 2022

Sau khi bị ngã trong lúc tạo dáng trên thảm đỏ, Selena Gomez quyết định đi chân trần lên sân khấu trao giải cho người chiến thắng hạng mục của SAG Awards.

Hollywood Life đưa tin sáng 28/2 (giờ Việt Nam), Selena Gomez gặp sự cố trong lúc tạo dáng trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Nữ diễn viên mang giày gót nhọn, phần gót giày cắm chặt xuống sàn khiến cô bị trẹo chân, ngã khuỵu gối.

Nhân viên bước đến kịp lúc và đỡ Gomez dậy. Người đẹp đã quyết định cởi giày và đi chân trần. Đoạn video công bố sau đó cho thấy ngôi sao 29 tuổi bước ra sân khấu trao giải bằng chân trần được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội.

Selena Gomez ngã khuỵu gối trong lúc tạo dáng trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Ảnh: Solidstatelightingdesign.

Bỏ qua sự cố ngoài ý muốn, cựu ngôi sao Disney đã có những bức ảnh đẹp trong sự kiện. Cô thành tâm điểm ánh nhìn khi diện bộ đầm hở ngực kết hợp phần tay phồng tạo điểm nhấn của thương hiệu Oscar de la Renta.

Tô điểm thêm vẻ sang trọng của trang phục là chiếc vòng cổ kim cương nặng 200 carat có thiết kế ba vòng với điểm nhấn ở giữa, trị giá một triệu USD. Vogue và các tạp chí Hollywood đánh giá cao phong cách lần này của Gomez.

Theo Hollywood Life, Gomez và bạn diễn Martin Short trong Only Murders in the Building được mời trao cúp cho người thắng hạng mục Màn trình diễn xuất sắc của nữ diễn viên trong vai phụ. Cô được đề cử Diễn viên có diễn xuất ăn ý trong series phim hài nhưng không được xướng tên.

SAG Awards 2022 quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự, ngoài Gomez còn có Lady Gaga, Bradley Cooper, Nicole Kidman, Elle Fanning, hai ngôi sao Squid Game là Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon.

Selena Gomez, Lady Gaga, Nicole Kidman và Elle Fanning theo đuổi hình ảnh sang trọng ở SAG Awards 2022. Ảnh: Frazer Harrison.

Theo thông tin của Daily Mail, Selena Gomez đang trong quá trình quay phần mới của Only Murders In The Building. Trong phim, cô đóng vai Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ, tập trung phá án cùng hai người đàn ông lớn tuổi.

Sự nghiệp âm nhạc cũng được ngôi sao nước Mỹ chăm chút vào thời gian này. Cô vừa kết hợp nhóm Coldplay ra mắt MV Let Somebody Go. Sản phẩm âm nhạc cho thấy sự hài hòa giữa phần giai điệu bắt tai và hình ảnh giàu cảm xúc.