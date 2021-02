Selena Gomez, Bella Hadid khoe mặt mộc

Jennifer Lopez từng chia sẻ trên trang Hollywood Life rằng cô không uống rượu, hút thuốc hay dùng cà phê vì những thành phần tiêu cực trong chúng sẽ khiến làn da nhanh lão hóa. Giọng ca On The Floor rất chú trọng bước làm sạch da. "Dù bận rộn đến mấy, tôi cũng không bao giờ đi ngủ với lớp make up trên mặt. Ngoài ra, tôi còn sử dụng thêm kem dưỡng ban đêm để giữ cho làn da ngậm nước", cô nói. Ảnh: @jlo.