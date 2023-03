Sehun (EXO) đáp trả tin bạn gái có thai

Tin tức bạn gái Sehun có thai đang thu hút sự quan tâm của khán giả châu Á. SM Entertainment ngay lập tức lên tiếng phủ nhận.

MBN đưa tin vào ngày 27/3, SM Entertainment lên tiếng về tin đồn bạn gái của Sehun (EXO) có thai.

Công ty khẳng định: "Những tin đồn gần đây liên quan đến Sehun đang lan truyền trên mạng xã hội là vô căn cứ. Các tuyên bố sai sự thật, lan truyền nội dung ác ý là hành vi phạm tội. Bài đăng hiện có đã bị xóa. Chúng tôi đang theo dõi tình hình cùng những người lan truyền tin đồn và sẽ đáp trả mạnh mẽ bằng những hành động pháp lý".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Sehun và một cô gái đến phòng khám sản khoa. Bài đăng với nội dung: "Bạn gái Sehun có thai trước hôn nhân" nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Sehun . Ảnh: Nate.

Dân mạng phát hiện ra cô gái này từng đến concert của EXO. Ngoài ra, trang cá nhân của cô có hình ảnh hẹn hò với một chàng trai nhìn giống Sehun. Những thông tin trên khiến nhiều người nghi ngờ Sehun đang hẹn hò. Họ nghi vấn bạn gái anh mang thai.

Hiện tại, bài đăng liên quan đến sự việc đã bị xóa.

Sehun (sinh năm 1994) là em út của nhóm nhạc EXO. Nam thần tượng được nhiều thương hiệu xa xỉ ưu ái khi có gương mặt và chiều cao nổi bật. Tên tuổi anh thêm nổi tiếng khi thử sức với diễn xuất. Sehun từng góp mặt trong một số bộ phim như Now, We Are Breaking Up, Dokgo Rewind.

Trước khi xuất hiện tin tức bạn gái Sehun có thai, nam thần tượng chưa công khai hẹn hò ai.