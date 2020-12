Sedan Nhật Bản tầm 600 triệu đồng, chọn Honda City hay Toyota Vios?

Honda City trội hơn về tiện nghi và thông số vận hành, Toyota Vios có giá bán cạnh tranh và trang bị an toàn đầy đủ hơn.

So sánh

Trong năm 2020, Toyota Vios cùng Honda City là 2 mẫu sedan hạng B đầu tiên và cuối cùng được giới thiệu phiên bản nâng cấp tại Việt Nam. Trong đó, Vios được bổ sung trang bị liên quan đến tiện nghi và an toàn, còn City 2021 là thế hệ mới với nhiều nâng cấp về thiết kế và tính năng.

Ở tầm giá 600 triệu đồng, người dùng Việt hiện có thể lựa chọn giữa phiên bản Honda City RS (599 triệu đồng) và Toyota Vios 1.5G CVT (570 triệu đồng) cho nhu cầu mua sedan Nhật Bản. Vậy 2 mẫu xe này hơn kém nhau ở những yếu tố nào?

Thiết kế Honda City hiện đại, kiểu dáng Toyota Vios trung tính

Ở thế hệ thứ 5, Honda City có thêm phiên bản RS mang phong cách thể thao. Kết hợp với ngoại hình sắc sảo và năng động sẵn có, thiết kế của City RS nổi bật hơn hẳn khi đặt cạnh đại diện của Toyota Vios. Đây có thể xem là điểm cộng để Honda City thu hút những người dùng trẻ, cần một mẫu sedan hiện đại và cá tính.

Trong khi đó, kiểu dáng của các model Vios hiện hành đã xuất hiện được hơn 2 năm và chưa có đợt nâng cấp nào. Mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam có ngoại thất mềm mại và trung tính hơn City. Nhờ vậy, Vios tỏ ra phù hợp với nhiều độ tuổi và đối tượng khách hàng hơn, cũng như có thể được lựa chọn để làm xe gia đình hoặc đầu tư mua ôtô làm dịch vụ.

Các tính năng ngoại thất của Honda City bản RS nhỉnh hơn so với đối thủ là đèn chiếu sáng LED, đèn sương mù LED, mâm xe hợp kim 16 inch. Đổi lại, Toyota Vios được trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh đĩa trước/sau, còn Honda City 2021 vẫn sử dụng phanh sau dạng tang trống.

Còn lại, 2 mẫu xe cùng có đèn định vị và đèn hậu LED, cảm biến bật/tắt đèn tự động, ăng-ten dạng vây cá, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện có tích hợp đèn báo rẽ...

So sánh về kích thước, Honda City mới có chiều dài, chiều rộng, chiều dài cơ sở và bán kính quay vòng tối thiểu tốt hơn. Về phía Vios, chiếc sedan của Toyota chỉ nhỉnh hơn đôi chút về chiều cao tổng thể. Còn lại, khoảng sáng gầm gần như tương đương giữa 2 mẫu xe.

Nội thất Honda City tiện nghi hơn

Tương tự sự đối lập ở ngoại thất, cabin của Honda City cùng Toyota Vios cũng hướng đến 2 phong cách tách biệt là thể thao và lịch lãm.

Cụ thể, City RS có khoang lái được phối màu đen chủ đạo cùng các chi tiết trang trí màu đỏ trẻ trung. Bảng tablo ở đời xe 2021 tuy không còn thiết kế hướng về người lái nhưng vẫn duy trì các đường nét gãy gọn và mạnh mẽ.

Trong khi đó, nội thất của Vios 1.5G CVT mang hơi hướm tối giản với tạo hình bảng tablo đối xứng, tông màu sáng chiếm chủ đạo đi cùng một vài mảng màu bạc và đen làm điểm nhấn.

Với việc được nâng cấp danh sách tính năng, Honda City có lợi thế hơn Toyota Vios khi so sánh về độ tiện nghi của nội thất. Những trang bị nổi bật hơn của City RS có thể kể đến màn hình cảm ứng 8 inch (so với 7 inch), 8 loa âm thanh (so với 6 loa), cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, lẫy chuyển số sau vô-lăng, đề nổ động cơ từ xa…

Còn lại, model Toyota Vios cao cấp nhất tương đồng với đối thủ khi có hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, kiểm soát hành trình, ghế da…

Về mặt không gian, Honda City 2021 có nội thất rộng rãi hơn đôi chút so với Toyota Vios, nhất là ở hàng ghế sau. Dung tích cốp chứa đồ của 2 mẫu xe ở không quá khác biệt với thông số hơn 500 lít, đủ cho nhu cầu mang theo nhiều đồ đạc và hành lý trong các chuyến đi 3-4 ngày.

Honda City mạnh mẽ hơn nhưng kém về trang bị an toàn

Cùng sử dụng động cơ xăng I4 1.5L và hộp số vô cấp CVT, thông số vận hành của Honda City trội hơn so với Toyota Vios. Mức chênh lệch về công suất và mô-men xoắn giữa 2 mẫu sedan hạng B là 12 mã lực và 5 Nm.

Bên cạnh đó, trải nghiệm cầm lái Honda City được nhận xét rằng chân thật và thú vị hơn so với Toyota Vios vốn có thiên hướng vận hành nhẹ nhàng, thoải mái. Nhờ chế độ lái tiết kiệm Econ, mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda City RS tương đương với Toyota Vios 1.5G CVT, lần lượt 5,68 lít/100 km và 5,7 lít/100 km ở điều kiện đường hỗn hợp theo công bố từ nhà sản xuất.

Điều bất ngờ cần nhắc đến là City RS có danh sách tính năng an toàn hạn chế hơn Vios 1.5G CVT. Honda Việt Nam vẫn chưa bổ sung cho model City mới cảm biến lùi, và hệ thống kiểm soát lực kéo. Ngoài ra, phiên bản Vios cao cấp nhất có thêm túi khí đầu gối dành cho người lái.

Ở mức giá 599 triệu đồng cao nhất phân khúc, Honda City RS là lựa chọn phù hợp với những ai thích sedan mang phong cách thể thao, có không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi tốt và đặc tính vận hành thú vị.

Trong khi đó, Toyota vẫn là mẫu sedan được nhóm người dùng ưu tiên tính tiện dụng, chi phí sử dụng tiết kiệm và đề cao tính thanh khoản lựa chọn. Riêng với phiên bản Vios 1.5G CVT, xe có mức giá cạnh tranh hơn và chiếm ưu thế ở danh sách an toàn so với đối thủ đồng hương.