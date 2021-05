Sedan giá rẻ, chọn Hyundai Accent 1.4 AT hay Honda City E?

Honda City E có không gian rộng rãi và động cơ mạnh hơn, trong khi Hyundai Accent chiếm ưu thế về danh sách trang bị.

So sánh

Honda City E hiện đã xuất hiện tại nhiều đại lý và hứa hẹn sớm được bán chính thức. Đây là phiên bản cơ sở của thế hệ City mới, có giá bán 499 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ.

500 triệu đồng cũng là tầm giá của Hyundai Accent 1.4 AT - dòng sedan hạng B bán chạy nhất 4 tháng đầu năm 2021. Khác City E, Accent 1.4 AT chỉ xếp sau phiên bản 1.4 AT Đặc biệt trong tổng số 4 biến thể được phân phối tại Việt Nam.

Honda City lịch sự, Hyundai Accent trẻ trung

Honda City và Hyundai Accent đời mới được người dùng đánh giá cao về thiết kế trong nhóm sedan hạng B, với ngoại thất hiện đại.

Hyundai Accent có những đường nét thiết kế sắc sảo, góc cạnh hơn Honda City, ví dụ như tạo hình mặt ca-lăng, khu vực hốc chứa đèn sương mù hay cụm đèn pha. Nhờ vậy, mẫu sedan Hàn Quốc có ngoại hình hướng tới sự trẻ trung, cá tính.

Trong khi đó, Honda City có phom dáng tổng thể của sedan truyền thống, phần đầu, thân và đuôi phân tách rõ ràng. Lưới tản nhiệt, cụm đèn pha mang nhiều nét tương đồng với các "đàn anh" Civic hay Accord. Kiểu dáng Honda City mang hơi hướm lịch sự, phù hợp nhiều độ tuổi người dùng hơn.

Là phiên bản cơ sở, Honda City E bị cắt giảm nhiều trang bị ngoại thất. Xe dùng mâm thép kích cỡ 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập cơ, không tích hợp đèn báo rẽ. Xe cũng không có nút bấm mở cốp.

Hyundai Accent 1.4 AT được trang bị la-zăng hợp kim 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ, sấy gương, cốp mở điện điều khiển từ xa.

Cả hai xe đều dùng đèn định vị LED, đèn pha halogen, tuy nhiên Accent 1.4 AT dùng đèn bi-halogen projector còn City E có một bóng halogen projector. Đèn sương mù cũng là trang bị của Accent 1.4 AT không có trên City E.

Dù vậy, việc cắt giảm trang bị không khiến ngoại hình City E khác biệt quá nhiều các phiên bản cao như G hay L.

Honda City rộng rãi, Hyundai Accent nhiều trang bị

Honda City và Hyundai Accent đều có thiết kế nội thất hiện đại, đơn giản, với táp-lô tạo hình đối xứng, mô-đun giải trí nằm ở trung tâm, đi kèm cụm núm xoay và nút bấm chỉnh chức năng phía dưới.

Bước sang thế hệ mới, Honda City dài hơn 113 mm và rộng hơn 54 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm. Trải nghiệm thực tế, xe có không gian nội thất thuộc dạng rộng rãi nhất phân khúc.

Đây cũng là lợi thế lớn nhất của City E trước Accent 1.4 AT khi xét đến nội thất, dù 2 xe đều có chiều dài cơ sở 2.600 mm. Mẫu sedan Nhật Bản bị cắt giảm nhiều trang bị và tiện nghi, tiêu biểu có bệ tì tay trung tâm, cửa gió hàng ghế sau và màn hình giải trí.

Bên cạnh đó, xe cũng chỉ được trang bị ghế nỉ, chỉnh cơ, điều hòa chỉnh cơ, dàn âm thanh 4 loa, nút bấm khởi động và cổng sạc USB.

Xét về trang bị, Hyundai Accent 1.4 AT vượt trội so với đối thủ. Xe có điều hòa chỉnh cơ, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, bệ tì tay, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 6 loa, bảng đồng hồ kỹ thuật số và ghế nỉ.

Ngoài ra, cả Hyundai Accent 1.4 AT và Honda City E đều thiếu vắng các trang bị như ga tự động hay cửa sổ trời.

Động cơ Honda City mạnh hơn Hyundai Accent

Honda City và Hyundai Accent 2021 được trang bị động cơ và hộp số tương tự đời xe trước.

Honda City sử dụng động cơ 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đây hiện là mức thông số động cơ mạnh nhất nhóm sedan hạng B.

Hyundai Accent dùng động cơ 1.4L, công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 132 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xét về sức mạnh động cơ, Accent thua kém đáng kể City.

Nhờ sự khác biệt kể trên mà Honda City cho cảm giác lái vọt và thoát xe hơn đáng kể so với Hyundai Accent. Ngoài ra, phản hồi vô-lăng của City cũng chi tiết hơn Accent. Trong khi đó, Accent hướng tới trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng. Cả hai xe đều có khung gầm chắc chắn, ổn định.

Danh sách trang bị an toàn trên Honda City E gồm ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 4 túi khí.

Hyundai Accent 1.4 AT có ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, chống trượt thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Accent 1.4 AT có ít hơn City E 2 túi khí nhưng bù lại, mẫu sedan Hàn Quốc được trang bị sẵn camera lùi và cảm biến lùi.

Kết luận

Trong tầm giá 500 triệu đồng, Honda City E và Hyundai Accent 1.4 AT đều là những mẫu sedan đáng cân nhắc, với chi phí sử dụng tiết kiệm, hệ thống đại lý phủ rộng và linh, phụ kiện sẵn có.

Honda City E chiếm ưu thế về không gian sử dụng rộng rãi, cùng với đó là trải nghiệm vận hành thuộc nhóm tốt nhất phân khúc.

Danh sách trang bị tiện nghi và an toàn là lợi thế lớn của Hyundai Accent 1.4 AT trước Honda City E. Nhờ vậy, bên cạnh nhóm khách hàng mua xe kinh doanh, Accent 1.4 AT còn là lựa chọn phù hợp với cả người dùng cá nhân.