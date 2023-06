Sean Penn ôm hôn bạn gái kém 19 tuổi nơi đông người

People đưa tin vào ngày 8/6 (giờ địa phương), Sean Penn khoác tay Olga Korotkova, nữ diễn viên kém ông 19 tuổi, đi dạo ở Rome, Italy. Nam diễn viên ăn mặc giản dị nhưng vẫn được các tay săn ảnh nhận ra.

Theo nguồn tin, trong lúc mua sắm ở khu trung tâm, bộ đôi có những cử chỉ tình cảm, ôm hôn nhau trước sự chú ý của nhiều người. Hồi tháng 5, paparazzi cũng phát hiện Penn và diễn viên Blast rời khỏi nhà hàng ở California, Mỹ.

Người đại diện của cả hai hiện chưa lên tiếng về thông tin Penn hẹn hò Korotkova.

Olga Korotkova là người phụ nữ đầu tiên Penn hẹn hò sau ly hôn vợ cũ Leila George vào tháng 4/2022. George chủ động chấm dứt quan hệ với ngôi sao Mystic River sau hơn một năm chung sống.

Theo Page Six, Penn và George tìm hiểu nhau từ năm 2016. Họ trải qua khoảng thời gian mặn nồng, hạnh phúc, bất chấp sự soi mói của dư luận. George kém chồng 32 tuổi, cô là con gái của tài tử Vincent D'Onofrio - đồng nghiệp thân thiết của Penn.

Sean Penn sinh năm 1960, là diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Ông nổi tiếng có tình sử phức tạp. Từ năm 1985 đến 1989, Penn kết hôn với nữ hoàng nhạc pop Madonna. Sau đó, nam diễn viên sống cùng Robin Wright (1996 - 2010). Ngoài ra, tài tử còn có mối quan hệ kéo dài hai năm với Charlize Theron, cũng như hẹn hò "góa phụ đen" Scarlett Johansson.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Robin Wright cho biết cô và Penn vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Cô chia sẻ: "Được làm bạn với cha của con mình, là một món quà tuyệt vời. Bởi vì tôi hiểu, với các con, chuyện cha mẹ ly hôn là một trong những điều khó khăn nhất".

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.