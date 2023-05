SEA Games chiều 12/5: Việt Nam đón mưa HCV từ lặn

Nguyễn Thành Lộc, Lê Thị Thanh Vân và hai đội tiếp sức nam, nữ 4x200 m vòi hơi chân vịt giúp lặn Việt Nam giành 4 HCV trong ngày thi đấu 12/5.

HCV của Việt Nam trong ngày 12/5 (13): Nông Văn Hữu (wushu, nam côn và nam đao) Nguyễn Thị Lan (wushu, đối kháng 48 kg nữ) Bùi Trường Giang (wushu, đối kháng 60 kg nam) Trương Văn Chưởng (wushu, đối kháng 65 kg nam) Đinh Văn Bí (wushu, đối kháng 70 kg nam) Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo, nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam 3 người) Nguyễn Thị Oanh (điền kinh 10.000 m) Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh 4x400 m tiếp sức), Nguyễn Thành Lộc (lặn, 100 m tự do nam) Lê Thị Thanh Vân (lặn, 100 m vòi hơi chân vịt nữ) Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn và Nguyễn Khang Dũng (lặn, 4x200 m vòi hơi chân vịt) Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa (teakwondo, Quyền sáng tạo đồng đội) Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu (lặn, 4x200 m vòi hơi chân vịt)

20h00: Việt Nam giành HCB nội dung 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam nữ chân vịt đôi với thành tích 3 phút 7 giây 95. Giành HCV là đội Indonesia với thành tích 3 phút 5 giây 94.

Việt Nam giành HCB nội dung 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam nữ chân vịt đôi với thành tích 3 phút 7 giây 95. Giành HCV là đội Indonesia với thành tích 3 phút 5 giây 94. Ảnh: Y Kiện.

19h49: Lặn Việt Nam có thêm HCV thứ 4 ở nội dung 4x200 m nữ tiếp sức vòi hơi chân vịt.

19h41: Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân và Trần Đăng Khoa đồng giành HCV nội dung Quyền sáng tạo đồng đội môn teakwondo.

19h27: Việt Nam tiếp tục có HCV môn lặn, khi đội tiếp sức 4x200 m vòi hơi chân vịt nam về nhất với thành tích 5 phút 50 giây 03, hơn đội về nhì Indonesia với thành tích 5 phút 52 giây 18.

Đội tiếp sức 4x200 m vòi hơi chân vịt nam Việt Nam giành HCV lặn với thành tích 5 phút 50 giây 03. Ảnh: Y Kiện.

19h03: Điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 12 HCV. Trong đó, các VĐV nữ giành tới 11 HCV. Thái Lan nhất toàn đoàn ở môn điền kinh với 16 HCV, Indonesia xếp thứ ba với 7 HCV.

18h45: Tuyển nam điền kinh Việt Nam chỉ về đích thứ 4 ở nội dung 4x400 m tiếp sức nam, qua đó khép lại nội dung điền kinh SEA Games 32.

18h39: Việt Nam tiếp tục thống trị nội dung lặn. Lê Thị Thanh Vân về nhất chung kết nội dung 100 m vòi hơi chân vịt đôi với thông số 49 giây 54. Một VĐV Việt Nam khác là Nguyễn Thị Thảo nhận HCĐ với thành tích 50 giây 19.

18h33: Nguyễn Thành Lộc giành HCV đầu tiên cho đội lặn Việt Nam, với thành tích 35 giây 33 ở nội dung 100 m tự do nam. Đỗ Đình Toàn giành HCB với thành tích 36 giây 64.

Nguyễn Thành Lộc giành HCV đầu tiên cho đội lặn Việt Nam, với thành tích 35 giây 33 ở nội dung 100 m tự do nam. Ảnh: Y Kiện.

18h13: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành HCV nội dung 4x400 m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 33 giây 06, bỏ xa đội Philippines với thành tích 3 phút 37 giây 75.

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành HCV nội dung 4x100 m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 33 giây 06, tiếp tục duy trì vị thế của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32. Ảnh: Y Kiện.

17h35: Nguyễn Thị Oanh làm nên lịch sử với thành tích 35 phút 11 giây 53. Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB và VĐV Indonesia giành HCĐ. Cả ba VĐV của Việt Nam và Indonesia gần như độc chiếm ba vị trí dẫn đầu trong đường đua.

Đến giai đoạn nước rút, Nguyễn Thị Oanh tạo ra cú nước rút ấn tượng để bỏ xa hai đối thủ còn lại, qua đó làm nên lịch sử.

Thành tích 35 phút 11 giây 53 của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 10.000 m nữ, thể hiện sự vượt trội so với hai người về sau. Ảnh: Y Kiện.

Nguyễn Thị Oanh lập thành tích ấn tượng ở môn điền kinh SEA Games sau khi vô địch nội dung 10.000 m nữ. Ảnh: Y Kiện.

Nguyễn Thị Oanh có cú nước rút ấn tượng ở những chặng cuối để vượt qua Hồng Lệ và VĐV người Indonesia. Ảnh: Y Kiện.

17h17: Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc mang về HCV Taekwondo Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam 3 người cho đoàn thể thao Việt Nam.

16h52: Trần Thị Nhi Yến giành HCĐ điền kinh nội dung 100 m nữ

Trần Thị Nhi Yến giành HCĐ 100 m nữ với thành tích 11 giây 75. Giành HCV là VĐV người Singapore. Ảnh: Y Kiện.

16h23: Vượt qua VĐV chủ nhà, Đinh Văn Bí giành thêm một HCV môn wushu nội dung đối kháng 70 kg nam cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đinh Văn Bí giành HCV môn wushu nội dung đối kháng 70 kg nam. Ảnh: Bảo Ngọc.

16h20': Nguyễn Thị Lan, Bùi Trường Giang và Trương Văn Chưởng lần lượt giành ba HCV wushu nội dung đối kháng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

15h17: Hứa Văn Huy giành HCĐ nội dung biểu diễn Quyền sáng tạo cá nhân nam môn taekwondo. HCV thuộc về VĐV Thái Lan.

Hứa Văn Huy giành HCĐ nội dung biểu diễn Quyền sáng tạo cá nhân nam môn taekwondo. Ảnh: Bảo Ngọc.

15h04: Tại chung kết kiếm chém nam, Vũ Thành An dẫn trước đối thủ 14-12 và đã rất gần tấm HCV. Tuy nhiên, sau đó anh để đối thủ vượt lên 3 điểm số liên tiếp và nhận thất bại chung cuộc.

Vũ Thành An không thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Ảnh: Quang Thịnh.

14h56: Tuyển golf nam tiếp tục Việt Nam đánh bại Indonesia để vào chung kết nội dung đồng đội SEA Games 32.

Golf Việt Nam có cơ hội giành tấm HCV thứ hai ở SEA Games 32. Ảnh: Quý Lượng.

14h51: Ở vòng 16 VĐV đơn nam cầu lông, hai VĐV Việt Nam vào tứ kết. Nguyễn Hải Đăng hạng 111 thế giới thắng Mourinho Zefi Costa Gusmao de Jesus của Đông Timor 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 21-8, 21-6, còn Lê Đức Phát hạng 163 thế giới loại Vannthoun Vath của Campuchia 21-10, 21-7.

14h49: Vũ Thành An vào chung kết kiếm chém nam sau trận thắng Nguyễn Văn Quyết ở bán kết. Thành An thắng áp đảo người đồng đội với tỷ số 15-6. Trong trận chung kết, Thành An sẽ gặp kiếm thủ Thái Lan Voragun.

14h46: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam quần vợt sau chiến thắng Ignatius Anthony Susanto của Indonesia 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 6-1, 6-4. Ở đơn nữ, Savanna Lý Nguyễn chỉ giành HCĐ sau khi để thua Lanlana Tararudee của Thái Lan 2-6, 2-6.

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang dẫn đầu BXH SEA Games 32 với 59 HCV, hơn Thái Lan 3 HCV.