Se7en và Lee Da Hae bền chặt sau nhiều năm yêu

Trên sóng truyền hình, nam ca sĩ gọi điện thoại cho bạn gái Lee Da Hae. Đây là lần đầu cặp sao công khai tương tác kể từ khi thừa nhận hẹn hò vào năm 2016.

Trong preview tập tiếp theo của chương trình Point of Omniscient Interference do đài MBC thực hiện, nam ca sĩ Se7en bất ngờ gọi điện cho bạn gái Lee Da Hae. Đây là lần tương tác hiếm hoi trên sóng truyền hình của cặp sao sau khi xác nhận hẹn hò vào năm 2016.

Se7en và Lee Da Hae thể hiện tình cảm khăng khít. Nam ca sĩ gọi Lee Da Hae hai tiếng "em yêu", nữ diễn viên cũng đáp lại bạn trai một cách dễ thương. Được biết, sao nữ Phía đông vườn địa đàng sẽ tiết lộ một bí mật thú vị về nam ca sĩ trong tập sắp tới của chương trình.

Tương tác của cặp sao khiến khán giả thích thú. "Lee Da Hae đã bên cạnh Se7en trong khoảng thời gian khó khăn nhất, đó là lý do anh ấy luôn trân trọng cô. Hy vọng cả hai mãi hạnh phúc", "Một trong những cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hàn Quốc", "Chờ mong ngày cặp sao về chung một nhà", cư dân mạng bình luận.

Se7en tên thật là Choi Dong Wook, sinh năm 1984. Anh gia nhập YG Entertainment từ khi 15 tuổi. Sau 4 năm làm thực tập sinh, Se7en ra mắt album đầu tay mang tên Just Listen (2003). Tài năng của chàng ca sĩ trẻ nhanh chóng được khán công nhận. Tiếp nối thành công của Just Listen, loạt album Must Listen, 24/Se7en, Se7olution, I AM SE7EN đưa tên tuổi của nam ca sĩ lan rộng khắp châu Á.

Lee Da Hae sinh năm 1984, là diễn viên quen mặt với khán giả qua loạt phim nổi tiếng My Girl, Phía đông vườn địa đàng, Iris 2, Lời nói dối vô tình… Trước khi lấn sân diễn xuất, Lee Da Hae từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc (Miss Chunhyang) năm 2001.

Chuyện tình cảm của cặp sao từng vấp phải sự phản đối của công chúng Hàn Quốc. Dẫu vậy, họ vẫn gắn bó bền chặt.

Tháng 9/2016, Se7en và Lee Da Hae công khai tình cảm. Cả hai phát triển mối quan hệ vào cuối 2015 sau nhiều năm làm bạn. Lúc này, cặp sao vấp phải sự phản đối của công chúng Hàn Quốc vì scandal đi mát-xa trong thời gian nhập ngũ của Se7en chưa hết ồn ào. Bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, Se7en và Lee Da Hae vẫn gắn bó bền chặt.