Sẽ thiết lập 200 trang Zalo an ninh trên toàn tỉnh Cao Bằng

Sau một tháng triển khai, trang Zalo "Công an tỉnh Cao Bằng" thu hút 12.088 lượt xem và chia sẻ bài viết, nhận 2.000 lượt tin nhắn từ người dân hỏi về thủ tục hành chính (TTHC).

Việc dùng Zalo tương tác được kỳ vọng giúp hoạt động của công an tỉnh Cao Bằng trở nên gần gũi hơn với người dân, thúc đẩy hiệu quả hoạt động tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Bên cạnh trang Zalo "Công an tỉnh Cao Bằng", thời gian tới, tỉnh sẽ thiết lập thêm 199 trang Zalo của các đơn vị thuộc công an tỉnh cũng như công an huyện, xã trực thuộc.

Hơn 2.000 lượt gửi tin nhắn hỏi về TTHC

Từ cuối tháng 4, công an tỉnh Cao Bằng triển khai kế hoạch "Ứng dụng Zalo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng" để phục vụ tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng chống tội phạm.

Theo đó, người dân trên địa bàn tỉnh có thể tố giác tội phạm, phản ánh, tiếp nhận thông tin đến lực lượng công an qua Zalo.

"Ứng dụng Zalo trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phù hợp với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghệ 4.0" Đại tá Đàm Xuân Thụ - Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Cao Bằng

Chỉ sau một tháng, trang Zalo "Công an tỉnh Cao Bằng" đã có hơn 5.500 lượt quan tâm, nhận 2.000 lượt gửi tin nhắn, hơn 12.088 lượt xem và chia sẻ các bài viết đăng tải. Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý 22 phản ánh, kiến nghị, tin báo và tố giác tội phạm từ người dân.

Thời gian tới, công an tỉnh sẽ triển khai giai đoạn II với việc thiết lập thêm 199 tài khoản Zalo của các đơn vị thuộc công an tỉnh cũng như công an huyện, xã trực thuộc.

Chia sẻ về lý do xây dựng mô hình Zalo an ninh, công an tỉnh Cao Bằng đánh giá Zalo hiện là một trong những ứng dụng liên lạc phổ biến nhất Việt Nam với các tính năng gửi tin nhắn, gọi điện thoại, chia sẻ trạng thái, bài viết cá nhân… được cung cấp miễn phí và nhanh chóng, thuận tiện cho việc giao tiếp, tương tác hàng ngày chỉ với chiếc điện thoại thông minh.

Người dân tìm và quan tâm trang Zalo "Công an tỉnh Cao Bằng" để nhận tin tức được cập nhật mỗi ngày.

"Nắm bắt được xu thế này, công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng để triển khai ứng dụng Zalo vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng", công an tỉnh Cao Bằng bày tỏ.

Hiện nay, tài khoản Zalo của công an tỉnh cung cấp các tính năng gồm: Danh mục thủ tục hành chính; cập nhật tin tức; tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị, tin báo, tố giác tội phạm; lịch tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông; hotline của công an tỉnh, công an các huyện thành phố và các đơn vị thuộc công an tỉnh.

Công an tỉnh Cao Bằng kỳ vọng xây dựng cầu nối giữa quần chúng nhân dân với lực lượng công an.

Bên cạnh đó, công an tỉnh Cao Bằng tích hợp chatbot để tư vấn cho người dân về các TTHC như đăng ký tạm trú, thường trú, lưu trú, đăng ký xe, cấp căn cước công dân, các thủ tục phòng cháy chữa cháy, đăng ký xe và các thủ tục liên quan đến công tác công an… để người dân, doanh nghiệp nắm được quy trình, giấy tờ cần thiết khi đi làm thủ tục, giảm thiểu thời gian đi lại.

Minh bạch kết quả giải quyết phản ánh trên Zalo

Nếu trước đây khi phát hiện vi phạm muốn phản ánh, tố giác, người dân phải thông tin cho tổ dân phố hoặc công an khu vực thì hiện nay, qua trang Zalo "Công an tỉnh Cao Bằng", người dân dễ dàng thông tin trực tiếp đến lãnh đạo công an để được giải quyết.

"Zalo an ninh kết nối người dân và công an tỉnh nhanh chóng. Từ đó, chúng tôi kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, chủ động xử lý ngay từ cơ sở các vấn đề phức tạp", công an tỉnh Cao Bằng cho biết.

Zalo an ninh giúp việc tương tác giữa người dân và công an nhanh chóng, minh bạch.

Không chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh nhanh chóng, quá trình giải quyết, kết quả cũng được công an tỉnh thông báo công khai và chi tiết trên trang Zalo OA. Qua đó, người dân có thể theo dõi, giám sát những phản ánh của mình đã được giải quyết hợp lý hay chưa.

"Công an tỉnh Cao Bằng mong muốn tiếp thu ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh" Đại tá Đàm Xuân Thụ - Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Cao Bằng

Anh Nguyễn Văn Minh (xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng) bày tỏ sự hài lòng: "Từ khi có Zalo, chúng tôi có thể nhắn tin nói chuyện trực tiếp với công an tỉnh, gửi thông tin, hình ảnh, video phản ánh tình hình an ninh trật tự, các vấn đề liên quan đến tội phạm nơi tôi sống".

Nhờ tương tác nhanh chóng, đơn giản, người dân được chung tay cùng lực lượng chức năng phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, công an tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiều hoạt động truyền thông như tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp, để tuyên truyền về tiện ích của trang Zalo "Công an tỉnh Cao Bằng".

Công an tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị viễn thông gửi tin nhắn đến hơn 250.000 thuê bao trên địa bàn phổ biến về Zalo, đồng thời phối hợp các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đăng tải thông tin Zalo "Công an tỉnh Cao Bằng" lên cổng, trang thông tin điện tử.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các đơn vị có chức năng trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, hướng dẫn người dân truy cập trang Zalo của công an tỉnh khi đến cơ quan công an liên hệ giải quyết TTHC.

Từ khi ban hành kế hoạch, công an tỉnh Cao Bằng tiến hành nhiều hoạt động truyền thông cho mô hình Zalo an ninh.

Song song, đơn vị chỉ đạo lực lượng công an xã dán tờ rơi các mã QR trang Zalo của công an tỉnh tại trụ sở công an xã, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, xóm để người dân quét mã và quan tâm.

"Công an tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của người dân để cải thiện phục vụ, đồng thời mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tăng cường mối liên hệ, gần gũi với nhân dân", đại diện công an tỉnh Cao Bằng nói.