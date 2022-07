Sẽ ra sao khi các tác phẩm kinh điển trở nên ngắn đột xuất?

Cũng thuộc dòng tiểu thuyết kỳ ảo, The Hobbit của tác giả đại tài J.R.R. Tolkien cũng là một trong những tác phẩm mang lại tiếng vang lớn. Thực tế, The Hobbit là tiền truyện của tác phẩm nổi tiếng Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the Ring). Cả hai tác phẩm đều mang đến cảm xúc bùng nổ cho độc giả bởi các trận chiến hoành tráng quy mô khổng lồ, những cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt… Ảnh: Na Y.