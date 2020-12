Sẽ đình chỉ điều tra vụ nổ súng ở Quảng Nam

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Quảng Nam đã tự tử nên cơ quan công an sẽ đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

Trao đổi với Zing ngày 7/12, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Trà Dương và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

Ngoài ra, tướng Dũng cho hay cơ quan công an sẽ đình chỉ điều tra bị can Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, ở xã Trà Dương) vì người này đã tử vong.

"Công an đang phối hợp cùng ngành y tế để điều trị sức khỏe cho bệnh nhân trong vụ nổ súng. Về việc bồi thường thiệt hại, trong vụ án ai gây ra người đó phải chịu trách nhiệm chứ không bắt buộc gia đình chịu trách nhiệm thay", tướng Dũng cho hay.

Hiện trường vụ nổ súng ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam khiến một người chết. Ảnh: T.T.

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết việc đình chỉ điều tra vụ án và bị can phù hợp với điều 230, Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

"Bị can này đã chết khi vụ án đang trong giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra", luật sư Hùng nói.

Theo luật sư, nếu người thân bị hại muốn yêu cầu bồi thường, họ có thể yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự.

Nghi phạm Đỗ Xuân Hải. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan điều tra xác định tối 26/11, Đỗ Xuân Hải mang súng đến nhà chị Trần Thị Ly Na ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Tại đây, Hải nổ súng khiến chị Na bị thương nặng. Bà Trần Thị Lan (mẹ chị Ly Na) và con trai chạy đến can ngăn thì bị Hải chém trọng thương.

Sau đó, Hải tiếp tục mang một khẩu súng khác đến nhà ông Nguyễn Thành Tại (ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) nổ súng khiến ông Tại tử vong. Sau khi bắn người, Hải để lại xe máy, vũ khí rồi bỏ trốn.

Đến ngày 6/12, người dân địa phương phát hiện nghi phạm tử vong trong tư thế bị dây rừng siết cổ.