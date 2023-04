SDI lỗ 3.000 tỷ đồng năm 2022

Tổng tài sản của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn hiện vẫn lớn hơn nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu trên sàn.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa có báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2022 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, trong năm vừa qua, công ty này ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 3.096 tỷ đồng . Năm 2021, doanh nghiệp cũng đã báo lỗ 153 tỷ đồng .

Vì khoản lỗ này, vốn chủ sở hữu của công ty tính đến cuối năm 2022 chỉ còn 748,8 tỷ đồng . Tuy nhiên, tổng tài sản của SDI Corp vượt xa nhiều chủ đầu tư lớn khác như Becamex, Kinh Bắc City, Phú Mỹ Hưng và chỉ thua kém Vinhomes và Novaland.

Tổng dư nợ trái phiếu của SDI Corp là 6.574 tỷ đồng , từ lô trái phiếu mã SDICB2124001 phát hành ngày 15/12/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất lô trái phiếu này được tính kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Dự kiến với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định tối đa bằng 10%. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của tối đa 2,78% cộng lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10%/năm.

Tổ chức đăng ký, lưu ký lô trái phiếu trên là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An với quy mô 117 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Dự án từ đầu năm 2022 được giới thiệu với tên thương mại The Global City, nhà phát triển là Masterise Homes.