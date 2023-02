Screenager - những đứa trẻ lớn lên trong thời đại tivi, máy tính

Thuật ngữ screenager ra đời vào năm 1997 và trở thành tiêu đề cho một bộ phim tài liệu phát hành năm 2016.

Screenager /ˈskriːnˌeɪdʒə/ (danh từ): (Tạm dịch) Người trẻ thông thạo đồ điện tử; người trẻ nghiện đồ điện tử

Định nghĩa:

Screenager được định nghĩa là một thiếu niên hoàn toàn thông thạo và có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử khác.

Thuật ngữ này được nhà văn Douglas Rushkoff đặt ra vào năm 1997. Ông tin rằng những đứa trẻ lớn lên cùng công nghệ sẽ có lợi thế trong việc xử lý thông tin. Nói cách khác, công nghệ sẽ khiến chúng ta thay đổi cách suy nghĩ.

Năm 2016, screenager được dùng để làm tiêu đề cho một bộ phim tài liệu nghiên cứu về tác động của thời gian sử dụng đồ điện tử đối với giới trẻ. Bộ phim Screenagers: Growing up in the Digital Age đã nêu những ảnh hưởng của đồ điện tử đối với khả năng tập trung, suy nghĩ của giới trẻ.

Bác sĩ, nhà làm phim Delaney Ruston sản xuất bộ phim này vì chính bà nhìn thấy con mình dùng đồ điện tử mỗi ngày. Trung bình trẻ dành 6,5 giờ mỗi ngày cho việc sử dụng các thiết bị thông minh.

"Screenagers tiết lộ tác động của công nghệ đến sự phát triển của trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp để người lớn trao quyền, định hướng và tìm sự cân bằng cho con em trong thời đại kỹ thuật số", bà Ruston nói.

Theo bà Ruston, chính trẻ hiểu rằng giới hạn sử dụng đồ điện tử là điều quan trọng nhưng các em khó tự chủ và kiểm soát bản thân. Do đó, tịch thu đồ điện tử của con không phải cách tốt. Cha mẹ cần giúp các em phát triển khả năng tự kiểm soát và vạch ra ranh giới cho chính mình.

Ứng dụng của screenager trong tiếng Anh:

- John is a screenager who does nothing but play computer games and watches TV, it's little wonder that he failed his exams.

Dịch: John là một đứa trẻ nghiện đồ điện tử, không làm gì khác ngoài việc chơi game trên máy tính và xem tivi, không ngạc nhiên khi em ấy thi trượt.

- Tech-addicted teens have inspired the name screenagers - technosavvy young people, reared on television and computers.

Dịch: Thanh thiếu niên nghiện công nghệ đã truyền cảm hứng cho cái tên screenagers - những người trẻ am hiểu công nghệ, lớn lên cùng tivi và máy tính.