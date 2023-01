Schooling dự SEA Games 32 sau bê bối cần sa

Straits Times cho biết Joseph Schooling, Teong Tzen Wei và Amanda Lim, những người vướng vào bê bối tại kỳ đại hội ở Hà Nội hồi tháng 5/2022, vẫn nằm trong danh sách 517 vận động viên của Singapore tham dự 27 môn thể thao tại SEA Games 32, diễn ra từ 5/5 tới 17/5 ở Campuchia.

Schooling, người giành 29 HCV tại các kỳ SEA Games, đã thừa nhận dùng cần sa khi tham dự kỳ đại hội ở Việt Nam năm ngoái. Sau đó, hai kình ngư khác dính vào bê bối là Teong và Lim. Cả ba vận động viên đã đưa ra lời xin lỗi và chấp nhận những hình phạt từ Hiệp hội Thể thao Singapore (SportSG).

Ba kình ngư này đã bị cấm tập luyện một tháng tại đội tuyển quốc gia sau cuộc họp nội bộ. Họ cũng nhận án phạt từ Hội đồng Olympic Singapore (SNOC), trong đó Schooling sẽ bị cấm tham gia mọi giải đấu trong hai năm nếu anh bị phát hiện tái sử dụng ma túy hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc nào của SNOC.

Cựu vô địch pencak silat thế giới Sheik Ferdous Alau'ddin cũng gây nhiều tranh cãi khi có tên trong danh sách chuẩn bị cho SEA Games 32. Ferdous trước đó bị cáo buộc lái xe khi đã uống rượu.

"Là đại sứ thể thao của Singapore, Ferdous được kỳ vọng sẽ duy trì các tiêu chuẩn ứng xử cao nhất trong và ngoài thi đấu. SportSG có quan điểm rất nghiêm túc về vấn đề này và sẽ tiến hành đánh giá nội bộ sau khi thủ tục tố tụng tại tòa án hoàn tất", người phát ngôn của SportSG cho biết.

SEA Games 32 là kỳ đại hội đầu tiên Campuchia đăng cai với tổng số nội dung các môn lên tới 608, một kỷ lục. Tại SEA Games 31, Đoàn thể thao Singapore tham dự với 424 vận động viên, tranh tài ở 33 môn thể thao, giành được 47 HCV, 46 HCB và 73 HCĐ, đứng hạng 5 chung cuộc.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019