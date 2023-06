Scarlett Johansson và các sao lăng xê xu hướng lộ nội y hờ hững

Theo Fox News, minh tinh Scarlett Johansson và Sydney Sweeney gây chú ý khi lăng xê phong cách peekaboo khoe nội y hờ hững trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023.

Trong khi nữ chính Black Widow diện đầm ôm sát có thiết kế như cố tình để lộ một phần đồ lót của thương hiệu Prada, phần áo ngực của Sweeney lấp ló sau chiếc váy ngủ màu xanh pastel.

Trong tiếng Anh, thuật ngữ "peekaboo" được hiểu là "hé lộ một tí, đầy bất ngờ". Xu hướng này nói lên việc các sao nữ cố tình lộ nội y một cách tinh tế.

Nói về xu hướng này, chuyên gia thời trang Melissa Rivers phát biểu trên Fox News: "Dolce & Gabbana đã làm điều đó cách đây 100 năm. Họ tạo ra những chiếc váy corset khoe nội y và item này trở thành phần quan trọng trong phong cách của thương hiệu trong ít nhất một thập kỷ".

Cuối thập niên 1990 đầu 2000 là thời điểm các thiết kế cổ điển của D&G lên ngôi. Rivers nói nếu quay ngược về quá khứ, việc phụ nữ khoe nội y khi mặc váy là điều bình thường tại Pháp và Anh.

Vì phong cách peekaboo đã xuất hiện từ lâu, nên Rivers khẳng định Johansson hay Sweeney không phải những ngôi sao đón đầu xu hướng.

Trước đó, ca sĩ Kelsea Ballerini, minh tinh Charlize Theron, người mẫu Marta Lozano, Olivia Wilde... biến tấu mốt peekaboo đối với nhiều loại trang phục khác nhau.

Tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, Jennie lựa chọn bộ cánh phối hợp sắc màu đen - trắng của Chanel. Tuy không thật sự là lộ nội y, hiệu ứng tương phản giữa lớp lót trắng và váy quây đen bên ngoài tạo cảm giác lấp ló hờ hững.

Trên thực tế, phong cách peekaboo dễ bị nhầm lẫn với whale tail. Cả hai trend đều xuất phát từ lối sống táo bạo của thập niên 2000. Nhưng với peekaboo, nội ý được lộ không nhiều, khác với sự phô trương quá đà của whale tail.

