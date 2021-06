Scarlett Johansson làm phim về khu trò chơi cảm giác mạnh của Disney

Nữ diễn viên Scarlett Johansson sẽ thủ vai nữ chính đồng thời tham gia sản xuất bộ phim điện ảnh “Tower of Terror” của Disney.

Collider đưa tin nữ diễn viên Scarlett Johansson sẽ tham gia sản xuất và đóng chính trong dự án điện ảnh Tower of Terror của Disney.

Josh Cooley - đạo diễn của Toy Story 4 (2019) kiêm biên kịch phim hoạt hình Inside Out (2015) - cũng góp mặt trong ê-kíp sản xuất Tower of Terror cùng nhà sản xuất Jonathan Lia. Lia tham gia sản xuất bộ phim cùng công ty These Pictures của Johansson.

Trong tháng 7, Scarlett Johansson sẽ trở lại với vai Black Widow trong bộ phim cùng tên đến từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Disney.

Dự án đang tìm kiếm gương mặt đạo diễn phù hợp. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ với Collider, Disney đang tìm kiếm một tên tuổi lớn để cầm trịch dự án Tower of Terror. Cốt truyện phim vẫn được giữ bí mật, tuy nhiên chắc chắn có liên hệ với khu trò chơi cùng tên trong công viên chủ đề của Disney.

Tower of Terror là khu trò chơi cảm giác mạnh lấy cảm hứng từ series truyền hình kinh điển The Twilight Zone. Nơi này còn bao gồm tòa nhà tên Hollywood Tower Hotel. Đến với Tower of Terror, khách tham quan sẽ được trải nghiệm nhiều trò chơi giật gân cảm giác mạnh dưới kịch bản chuyến phiêu lưu giả tưởng vào chiều không gian thứ năm.

Năm 1997, khu trò chơi Tower of Terror từng truyền cảm hứng cho bộ phim điện ảnh cùng tên do D.J. MacHale đạo diễn. Trong phim, một nhà báo gan dạ đã tiến hành điều tra bí ẩn đằng sau vụ nhóm người đột ngột mất tích trong thang máy đêm Halloween.

Trước Tower of Terror, khu trò chơi Jungle Cruise của Disney cũng trở thành cảm hứng cho tác phẩm phiêu lưu giả tưởng cùng tên, với Emily Blunt và Dwayne Johnson trong vai chính.