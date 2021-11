Scarlett Johansson hợp tác với Marvel Studios trong dự án bí mật

Dù không xuất hiện với tư cách diễn viên sau "Black Widow", Scarlett Johansson vẫn còn duyên nợ với Marvel Studios ở vai trò khác.

Variety đưa tin trong lễ trao giải American Cinematheque tối 18/11, Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - thông báo: "Chúng tôi đang làm việc với Scarlett Johansson trong dự án bí mật, không liên quan đến Black Widow. Cô ấy giữ vai trò nhà sản xuất".

Theo Ew, rất khó đoán Johansson góp sức ở dự án nào, bởi Marvel và Disney đang kết hợp với nhau trong nhiều tác phẩm, gồm phần 2 của What If ...?, Echo, Agatha: House of Harkness. Với mảng điện ảnh, sắp tới họ có các tựa phim Spider-Man: No Way Home, Guardians of the Galaxy, Vol. 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania... Ngoài ra, Marvel Studios lên kế hoạch sản xuất 5 dự án (chưa đặt tên) trong giai đoạn 2023-2024.

Hiện tại, ông Kevin Feige từ chối tiết lộ thêm về cú bắt tay cùng minh tinh Hollywood.

Cũng trong sự kiện American Cinematheque, Feige ca ngợi Johansson là diễn viên tài năng, đa năng, được yêu mến trong thời đại này. Ông vui vì được hợp tác cùng minh tinh từ Iron Man 2 đến Avengers: Endgame, và gần đây nhất là Black Widow.

"Ngay từ buổi họp đầu, rõ ràng Scarlett đã cho thấy tầm nhìn rộng về phim này, và làm thế nào để lột tả câu chuyện trên màn ảnh", Feige nói về Johansson và Black Widow, đồng thời khen cách vai diễn "góa phụ đen" thúc đẩy sâu sắc mối liên hệ giữa các nhân vật trên màn ảnh.

Scarlett Johansson được chồng hộ tống đến lễ trao giải American Cinematheque tối 18/11. Ảnh: WWD.

Đáp lại tình cảm này, Johansson bày tỏ lòng biết ơn đến Marvel Studios, tất cả bạn diễn, đoàn phim, quản lý và nhà báo đã ủng hộ cô trong nhiều thập kỷ. Minh tinh đặc biệt gửi lời cảm ơn đến mẹ, bà Melanie, người đã truyền cảm hứng cho cô theo đuổi nghề diễn.

"Tôi rất vui khi được ra ngoài và gặp gỡ, kết nối và hàn gắn với mọi người. Bản thân thật vinh dự khi được nhận quá nhiều. Hiện tại, tôi còn nhiều việc phải xử lý", nữ diễn viên chia sẻ.

Cô phát biểu thêm: "Vai 'góa phụ đen' là điểm sáng trong sự nghiệp của tôi. Tôi thích đến phim trường mỗi ngày, làm việc cùng đạo diễn trong mơ Cate Shortland và dàn diễn viên tài năng. Tôi rất may mắn vì điều đó".