Scarlett Johansson - 'Góa phụ đen' được trả lương cao nhất thế giới

Scarlett Johansson đã từng bước vượt qua định kiến và khẳng định vị thế sao hạng A tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Năm 2019, Scarlett Johansson kiếm được 56 triệu USD và trở thành nữ diễn viên được trả lương cao nhất trên thế giới, theo Forbes. Nữ diễn viên cũng từng hai lần được đề cử Oscar, dần chứng minh thực lực qua những tựa phim nổi tiếng.

Trong năm nay, "Góa phụ đen" chuẩn bị trở lại với Black Widow trong vai trò diễn viên và là nhà sản xuất của dự án. Người hâm mộ đang mong đợi sự trở lại của nữ diễn viên sau khi kết hôn.

Khởi đầu của "cô gái tóc vàng"

Scarlett Johansson sinh ra trong gia đình có truyền thống sáng tạo. Cha cô là kiến trúc sư, ông nội là chuyên gia nghệ thuật và là biên kịch. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ ​​năm 8 tuổi, có vai diễn lớn đầu tiên năm 11 tuổi và giành được giải thưởng quốc tế, trở nên nổi tiếng từ năm 19 tuổi.

“Vì một số lý do nào đó, tôi luôn biết mình phải làm gì. Có thể đó là do bản năng, hay số phận đã chọn tôi vào nghiệp diễn”, ngôi sao sinh năm 1984 nói với New York Magazine.

Scarlett Johansson dần chứng minh thực lực qua nhiều tác phẩm.



Năm 8 tuổi, Johansson xuất hiện trong chương trình truyền hình bình thường. 3 năm sau, cô bé 11 tuổi cùng Sean Connery góp mặt trong bộ phim kinh dị Just Cause.

Sau đó 3 năm, Scarlett có bước đột phá bất ngờ trong sự nghiệp. Sao trẻ nhận được vai chính trong The Horse Whisperer (1998). Bộ phim giúp cô bé 14 tuổi trở nên nổi tiếng trong giới phê bình và cả truyền thông.

Robert Redford, người từng làm việc với nữ diễn viên trẻ, nói rằng cô “13 tuổi nhưng diễn xuất như người 30 tuổi”. Vai diễn cô con gái Grace MacLean đã mở ra cánh cửa giúp nữ diễn viên từng bước khẳng định tên tuổi ở Hollywood.

Năm 2003, Scarlett Johansson có vai diễn lớn trong sự nghiệp. Bộ phim Lost in Translation của Sofia Coppola kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người nước ngoài thất lạc tại Tokyo đã mang về cho cô nhiều giải thưởng về diễn xuất ở tuổi 19.

“Có điều gì đó rất sâu sắc về Scarlett. Nữ diễn viên khiến bạn tin rằng cô ấy rất có kinh nghiệm và trải qua nhiều thứ trong cuộc sống”, Sofia Coppola nói với New York Magazine.

Đến nay, bộ phim liên tục vào danh sách một trong những bộ phim đáng xem nhất của thập kỷ.

Cùng năm, dự án Girl with a Pearl Earring ra mắt. Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành Griet - nàng thơ của nghệ sĩ người Hà Lan (Colin Firth đóng) và thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau, dù lời thoại cực kỳ ít.

Sau những tác phẩm ăn khách, tên tuổi của cô gái tóc vàng xinh đẹp ngày càng tạo được dấu ấn và có vị thế riêng.

Scarlett Johansson nhanh chóng trở thành nàng thơ thực sự của Woody Allen, khi đạo diễn lừng danh mời cô xuất hiện trong ba phim của mình. Sau lần hợp tác đầu tiên với Allen trong Match Point (2005), nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn. Năm ấy, tạp chí FHM đưa cô vào danh sách 100 phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới.

Đây cũng là lúc hình ảnh của Johansson phủ sóng khắp nước Mỹ. “Tôi lái xe dọc Los Angeles và phát hiện ảnh mình xuất hiện trên nhiều bảng quảng cáo lớn. Tôi phải hét lên vì không thể tin được điều này”, cô gái 20 tuổi thời điểm đó nói với Glamour.

Scarlett Johansson gây ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ và có thể "trị" nhiều loại vai.

Hai bộ phim hài tiếp theo là Scoop (2006) và Vicky Cristina Barcelona (2008) giúp tên tuổi nữ diễn viên luôn có sức hút với khán giả.

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Scarlett Johansson muốn thử sức trong lĩnh vực âm nhạc, cô từng phát hành album nhưng không mấy thành công. Giai đoạn 2008-2010 cũng là lúc cô thực hiện vai trò đạo diễn. Nữ diễn viên từng viết kịch bản và chỉ đạo bộ phim The Vagabond Shoe (2009). Bộ phim chỉ được đánh giá 5,5/10 điểm trên iMDb.

Sau thời gian thành công với hình ảnh những người phụ nữ quyến rũ trong phim chính kịch, hài, nữ diễn viên muốn thay đổi bản thân, nhất là sau thành công của Thược dược đen (2006) và The Prestige (2006) của đạo diễn Christopher Nolan.

Trong cuộc phỏng vấn với Teller Report, Johansson nói muốn thử sức trong hình ảnh người phụ nữ gai góc, kém hấp dẫn. Minh tinh Hollywood tiết lộ cô rất muốn tham gia phim Cô gái có hình xăm rồng nhưng bị từ chối vì ngoại hình quá hấp dẫn. Đó cũng là lúc nữ diễn viên biết mình cần phải thay đổi.

“Scarlett Johansson là người tuyệt vời. Vẻ xinh đẹp của cô ấy làm tôi say mê nhưng thực sự không giúp hợp với phim”, David Fincher, đạo diễn của Cô gái có hình xăm rồng nói với Hollywood Reporter.

Cú chuyển mình của "Góa phụ đen"

Dù từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, cái tên Scarlett Johansson thực sự bứt phá với công chúng quốc tế khi cô xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Ngay cả chính cô cũng không thể ngờ rằng mình sẽ thành công khi gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Theo nhiều chuyên gia, việc đóng phim siêu anh hùng là rủi ro vì họ có thể bị trả giá bằng sự nghiệp của mình nếu không thành công.

Cuối cùng, siêu anh hùng Natasha Romanoff hay còn được gọi với cái tên "Góa phụ đen" cùng các đồng nghiệp của MCU đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng suốt 10 năm qua.

Minh tinh cũng bắt đầu thử sức với dòng phim độc lập và những vai diễn khác thường, trong đó có Under the Skin (2013) - nơi cô đóng vai người ngoài hành tinh vô cảm.

Sự đa dạng trong các vai diễn được mở rộng nhờ vai diễn trong Don Jon (2013) - bộ phim đầu tiên do Joseph Gordon-Levitt làm đạo diễn. Trong bộ phim Her, dù chỉ lồng tiếng cho hệ điều hành có trí thông tin nhân tạo, nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn trong vai trò “người tình giấu mặt” cạnh Joaquin Phoenix.

"Góa phụ đen" chuẩn bị tái ngộ khán giả màn ảnh rộng.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động ở Hollywood, 2019 là năm thành công trong sự nghiệp của "Góa phụ đen". Trong phần cuối của The Avengers, vai diễn hy sinh để cứu lấy thế giới đã mang về cho ngôi sao đình đám đến 35 triệu USD , theo Forbes.

Cùng năm, nữ diễn viên xuất hiện trong Marriage Story, nơi cô và Adam Driver hóa thân thành cặp vợ chồng đổ vỡ trong hôn nhân. Vai diễn này đã mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Nữ diễn viên tiếp tục được đề cử Oscar khi xuất hiện trong phim hài chiến tranh Jojo Rabbit. “Scarlett có khiếu hài hước rất nhạy bén. Cô ấy khiến mọi người ngạc nhiên vì khả năng của chính mình, hài hước nhưng cũng rất thông minh”, Taika Waititi, giám đốc sản xuất của Jojo Rabbit nói với Hollywood Reporter.

Với thành tích này, cô là nữ diễn viên thứ 12 trong lịch sử gần 100 năm được đề cử Oscar hai lần trong cùng một năm.