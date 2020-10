Scarlett Johansson đóng phim cải biên từ ‘Cô dâu của Frankenstein’

Minh tinh 35 tuổi dự kiến góp mặt trong “Bride” - bộ phim lấy cảm hứng từ “Bride of Frankenstein” và do hãng phim A24 sản xuất.

Bride do Sebastián Lelio, nhà làm phim từng đoạt giải Oscar với A Fantastic Woman (2017), thực hiện dựa trên kịch bản do Lelio, Lauren Schuker Blum và Rebecca Angelo chấp bút. Theo nguồn tin của Flickering Myth, tác phẩm được cải biên từ bộ phim Bride of Frankenstein (1935).

Tóm tắt phim mô tả: “Một người phụ nữ được tạo ra để trở thành cô vợ lý tưởng đã chối bỏ định mệnh của nàng - gã thương nhân giàu có bị ám ảnh về người bạn đời hoàn hảo. Cô buộc phải chạy trốn, đối đầu với thế giới coi mình như quái vật để tìm thấy tự do. Trên hành trình, cô tìm thấy danh tính thực, năng lực đáng kinh ngạc và sức mạnh để làm chủ cuộc đời bản thân”.

Trong năm 2021, khán giả sẽ gặp lại Scarlett Johansson trong Black Widow - bộ phim riêng về nhân vật siêu anh hùng cùng tên. Ảnh: Disney.

Chia sẻ về nhân vật sắp thủ vai, Scarlett Johansson nói: “Cần một hành trình dài để Bride thoát ra khỏi cái bóng của người chồng tương lai và tự đứng trên đôi chân mình. Đạo diễn Sebastian và tôi vô cùng hào hứng khi được làm việc cùng Rebecca Angelo và Lauren Schuker Blum. Bộ phim sẽ là sự giải phóng cho nhân vật phản anh hùng cổ điển. Chúng tôi hy vọng câu chuyện cuộc đời cô ấy có thể phản ánh những thay đổi quan sát được trong xã hội ngày nay”.

Bride là bộ phim mới nhất trong chuỗi phim hợp tác giữa Apple và A24. Các tác phẩm còn lại gồm On the Rocks do Sofia Coppola làm đạo diễn và có sự góp mặt của Bill Murray, The Sky is Everywhere có Cherry Jones và Jason Segel đóng chính.

Hồi tháng 6, Den of Geek đưa tin dự án làm lại tác phẩm Bride of Frankenstein thuộc vũ trụ điện ảnh Dark Universe của Universal Studios vẫn đang được thực hiện và đang trong quá trình tìm kiếm đạo diễn.

Như vậy, cùng với Bride của Scarlett Johansson, trong tương lai, khán giả sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của hai nhân vật Cô dâu của Frankenstein khác nhau trong hai tác phẩm riêng biệt.