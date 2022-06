Scandal Liễu Nham với dàn sao nam được nhắc lại trên phim

Liễu Nham đang gây chú ý với vai diễn Tôn Tam Nương trong bộ phim "Mộng hoa lục". Trước đó, sự nghiệp của cô bị gián đoạn vì bị dàn sao nam trêu ghẹo.

Sohu đưa tin bộ phim Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Liễu Nham, Trần Hiểu, Lâm Duẫn đóng chính đang nhận được những đánh giá tích cực của khán giả. Phim hiện đạt 8,5/10 điểm chất lượng trên trang Douban.

Trong tập 7, có tình tiết Tôn Tam Nương (Liễu Nham đóng) đẩy một nhân vật nam xuống nước, gợi nhắc lại scandal năm 2016 của cô.

Là nạn nhân nhưng phải đứng ra xin lỗi

Trong phim, nhân vật Đỗ Trường Phong muốn khuyên Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi đóng) hạ mình làm thiếp cho Âu Dương Húc (Từ Hải Kiều). Là chị em tốt của Triệu Phán Nhi, Tôn Tam Nương tức giận khi Đỗ Trường phong coi thường phụ nữ, nên đã đẩy hắn xuống hồ và nói: "Ngươi bị một người phụ nữ đạp xuống nước. Ta xem sau này người còn mặt mũi gì làm người".

Theo Sohu, tình tiết này được đạo diễn, biên kịch cài cắm, để nhắc lại scandal năm 2016 của Liễu Nham. Thời điểm đó, khi tham gia hôn lễ của nam diễn viên Bao Bối Nhĩ với vai trò phù dâu, nữ diễn viên bị một số tài tử như Hàn Canh, Đỗ Hải Đào, Vương Tổ Lam đùa giỡn ném xuống bể bơi.

Theo Sohu, hình ảnh làm dấy lên cuộc tranh luận từ công chúng. Các nghệ sĩ nam bị chỉ trích vì quá trớn, mất lịch sự, nhưng không ai dám lên tiếng. Trong khi đó, Liễu Nham bị dàn sao nam trêu ghẹo, làm bẽ mặt lại phải đứng ra xin lỗi và khẳng định các phù rể không cố ý để xoa dịu dư luận.

Song, lời xin lỗi của Liễu Nham càng khiến đồng nghiệp nam bị chỉ trích nhiều hơn. Nữ diễn viên bị chính người trong giới giải trí xa lánh, ngầm cấm sóng.

Sự lạnh nhạt này khiến vài năm sau, nữ diễn viên chỉ nhận được vai phụ ít đất diễn hoặc vai khách mời với mục đích khoe thân. Năm 2019, sau thành công của phim Người hưởng lợi, khả năng diễn xuất của người đẹp mới được công nhận.

Liễu Nham bị ngầm cấm sóng vì trò đùa của các sao nam.

Trên Weibo, khán giả viết: "Nên quăng tất cả đám đàn ông tệ bạc xuống nước", "Tôi ủng hộ các nữ nghệ sĩ từng bị làm bẽ mặt trước công chúng nhưng chẳng thể phản kháng", "May mắn sự nghiệp của Liễu Nham đã khởi sắc trở lại", những bình luận này nhận được hàng trăm nghìn lượt đồng thuận.

Sohu cho rằng Liễu Nham là nạn nhân của quyền lực ngầm dành cho các ngôi sao nam trong giới giải trí. Do đó, tình tiết trong phim Mộng hoa lục được đánh giá là biểu hiện của phong trào Girls Help Girls và cũng phù hợp với chủ đề nữ quyền mà bộ phim đang nhắc tới.

"Bị coi thường vì thân hình nóng bỏng"

Liễu Nham sinh năm 1980, lớn lên trong gia cảnh khó khăn. Vừa làm MC vừa làm diễn viên hài nhưng sự nghiệp của Liễu Nham vẫn không khởi sắc. Đến năm 2008, khi xuất hiện trên tạp chí FHM dành cho nam giới, với thân hình nóng bỏng, Liễu Nham mới được chú ý.

Tận dụng lợi thế hình thể, Liễu Nham bước lên con đường nghệ sĩ gợi cảm với những biệt danh như "bom sex Trung Quốc", "siêu vòng một". Cô cũng được mời chụp ảnh, tham gia sự kiện và dẫn nhiều chương trình. Tuy nhiên, hình tượng gợi cảm vốn mang nhiều thị phi. Liễu Nham không chỉ mang tiếng đổi tình lấy vai diễn, cô còn bị coi là dạng diễn viên "hạ cấp".

"Tôi đã đóng 20 vai khác nhau. Thực tế, chỉ có ba nhân vật trong số đó là có hình tượng quyến rũ, nhưng cũng chỉ có ba vai đó được mọi người nhớ đến", Liễu Nham bất lực chia sẻ.

Trong Tứ đại danh bổ 2, Liễu Nham ở giữa bồn tắm đầy hoa, từng có câu thoại: "Chẳng có ai nhìn mặt tôi, cũng chẳng có ai nhìn mắt tôi, tất cả đều nhìn ngực tôi".

Gắn với hình gợi cảm, nữ diễn viên bị so sánh với Can Lộ Lộ. Thậm chí, khi vào vai thiếu nữ dịu dàng, yếu đuối Tần Khả Tình trong Tân Viên nguyệt loan đao, cô vẫn bị khán giả phán "như Phan Kim Liên". Các vai diễn do Liễu Nham thể hiện từng trở thành từ khóa được tìm kiếm gắn với phim khiêu dâm.

Liễu Nham từ bỏ phong cách gợi cảm để khán giả đánh giá đúng về diễn xuất của cô.

Trên iFeng, Liễu Nham chia sẻ cô muốn chứng minh khả năng diễn xuất không giới hạn của mình tại showbiz Trung Quốc. "Tôi không phải là mỹ nhân gợi cảm chỉ biết mua vui cho cánh đàn ông trên màn ảnh", cô khẳng định.

Năm 2015, tên tuổi Liễu Nham trở nên nổi bật sau thành công của bộ phim Siêu nhân bánh rán. Song, do scandal tại đám cưới của Bao Bối Nhĩ, sự nghiệp của cô một lần nữa rơi vào khó khăn. Năm 2020, nhờ diễn xuất ấn tượng trong bộ phim Người hưởng lợi, cô được Hội đồng tổ chức giải Kim Kê trao giải thưởng Nữ diễn viên tốt nhất, cùng với Châu Đông Vũ hồi tháng 11.

Sau 12 năm phấn đấu, đến nay Liễu Nham mới nhận được giải thưởng điện ảnh đầu tay. Nữ diễn viên chia sẻ: "Họ luôn nói rằng tôi giống người mặc áo tắm bước ra đường, làm xấu mặt gia đình. Tôi chỉ có thể 'quấn kỹ' bản thân lại, để họ thấy được tâm hồn, diễn xuất của tôi".

Liễu Nham khẳng định cô là người mạnh mẽ với trái tim cứng rắn. "Tôi từng khó chịu khi đồng nghiệp đùa cợt về ngoại hình và vòng một của mình. Song, tôi đã vượt qua tất cả để đứng vững".

Trong Mộng hoa lục, vai diễn Tôn Tam Nương của Liễu Nham là thôn phụ, bị chồng con ruồng rẫy. Tôn Tam Nương là người chị tri kỷ, hết lòng vì bạn bè. Đài từ của nữ diễn viên được đánh giá tốt hơn Lưu Diệc Phi, Lâm Duẫn.