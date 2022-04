Scandal khiến bộ phim về phù thủy vĩ đại tuột dốc

Việc hàng loạt scandal của diễn viên, tác giả và lỗ hổng kịch bản khiến "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" cùng tương lai của loạt phim lâm vào thế khó.

Một ngày trước buổi ra mắt bộ phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Ezra Miller - nam diễn viên có vai trò quan trọng trong phần tiền truyện của Harry Potter bị bắt vì hành vi gây rối.

Lẽ ra, Miller sẽ xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ và có những cuộc phỏng vấn thú vị để quảng bá phim. Thay vào đó, sự cố khiến Warner Bros. quyết định không nhắc tên Miller tại sự kiện.

Đây là câu chuyện mới nhất trong danh sách dài tranh cãi liên quan đến Fantastic Beasts. Loạt phim ra đời nhằm mở rộng vũ trụ phù thủy Harry Potter, sau khi Harry Potter và bảo bối tử thần (2011) khép lại một thập kỷ làm mưa làm gió của loạt phim đình đám.

Mads Mikkelsen thay thế Johnny Depp để đóng vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong Fantastic Beasts 3.

Scandal khiến thương hiệu ăn khách tuột dốc

Theo Variety, vận xui liên tục kéo đến, từ việc sai lầm trong khâu chọn diễn viên, việc thiếu sáng tạo, doanh thu phòng vé giảm… câu chuyện lấy bối cảnh từ vài thập kỷ trước sự xuất hiện của Harry Potter trở thành vấn đề đau đầu với Warner Bros..

Đối với Warner Bros., Harry Potter là một trong hai loạt phim hàng đầu (cùng với DC Comic) giúp hãng phim ghi dấu ấn ở thời đại dịch vụ phát trực tuyến lớn mạnh và trở thành đối thủ đáng gờm.

Giờ đây, việc Miller bị bắt - diễn ra gần hai năm sau khi xuất hiện video nam diễn viên bóp cổ một phụ nữ ngoài quán bar ở Iceland - làm gia tăng những rắc rối khi phần ba Fantastic Beasts ra mắt.

Năm 2018, sau sự đón nhận không mấy nhiệt tình của khán giả từ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Warner Bros. phải hoãn quay phần tiếp theo để sắp xếp mạch truyện, thay vì quay cuốn chiếu như thông báo trước đó. Sau đó, dịch Covid-19 ập đến khiến quá trình quay phim bị chậm tiến độ.

Giữa lúc bộ phim rục rịch trở lại, Johnny Depp - diễn viên đóng vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong hai phần đầu tiên, thua kiện tờ The Sun và bị tòa án tối cao Anh tuyên án là kẻ đánh vợ. Vụ việc khiến Warner Bros. lo lắng và quyết định chọn tài tử Mads Mikkelsen là người thay thế.

Hàng loạt scandal và những chuyện không may ập đến khiến Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore lâm vào thế khó.

Ít lâu sau, mẹ đẻ của thương hiệu là J.K. Rowling từ một tác giả được yêu thích trở thành nhân vật bị ghét bỏ do quan điểm xem thường phụ nữ chuyển giới. Chỉ ít tuần trước đó, Ann Sarnoff - chủ tịch WarnerMedia, người chịu trách nhiệm giám sát vũ trụ phù thủy Harry Potter - rời công ty trong sự ngổn ngang. Toby Emmerich, Chủ tịch Warner Bros. Pictures Group, và Courtenay Valenti, Chủ tịch sản xuất và phát triển, sau đó tiếp quản loạt phim trong sự lấp lửng.

Tất cả điều trên khiến Fantastic Beasts trở thành loạt phim gặp nhiều trắc trở nhất của Warner Bros. từ khâu chuẩn bị đến khi ra mắt, theo Variety.

Trong trường hợp những vướng mắc này không xảy ra, thực tế là không quá nhiều khán giả và chuyên gia đánh giá cao loạt phim. Sau những phàn nàn về cốt truyện rối rắm, quá nhiều nhân vật, không kết nối được những trang sách, Warner Bros. và đạo diễn David Yates thận trọng viết lại kịch bản, sắp xếp mạch truyện nhằm lấy lại sức hấp dẫn của câu chuyện gốc.

Warner Bros. đã thuê biên kịch Steve Kloves, người chấp bút bảy bộ phim Harry Potter, để đồng sáng tác Fantastic Beasts 3 cùng J.K. Rowling. Việc đó dẫn đến chuyện các nhân vật nổi bật như Tina Goldstein (Katherine Waterston) bị ra rìa nhằm kéo dài thời lượng cho sự xuất hiện của Dumbledore (Jude Law) và Grindelwald (Mikkelsen đóng).

Cuối cùng, điều đó không hoàn toàn hữu ích. Nhà phê bình Peter Debruge gọi phần phim nói về bí mật của cụ Dumbledore được cải thiện rất nhiều, nhưng thực tế phim chỉ nhận 49% điểm Rotten Tomatoes từ 175 chuyên gia. Điều đó chứng tỏ phim không được đón nhận một cách đặc biệt.

Stephen Galloway, hiệu trưởng của trường điện ảnh thuộc Đại học Chapman, cho biết: “Đã có nhiều nhượng quyền thương mại gặp thất bại. Việc hàng loạt sự kiện ập đến kèm những đánh giá thấp không mang lại điềm báo tốt cho loạt phim”.

Thế khó của thương hiệu điện ảnh kéo dài hai thập kỷ

Tại phòng vé, phần đầu tiên của Fantastic Beasts thành công khi thu về hơn 800 triệu USD trên toàn cầu. Đến Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, sức hút phim giảm dần do những đánh giá tiêu cực, cuối cùng thu về 650 triệu USD toàn cầu, giảm gần 20% so với phần đầu. Đây cũng là bộ phim thuộc vũ trụ Harry Potter có doanh thu thấp nhất từ trước đến nay.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore đối mặt với tình trạng doanh thu giảm. Kể từ khi dịch Covid-19 ập đến, chỉ có 5 bộ phim thu về hơn 500 triệu USD toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc dù được đón nhận hay không, Fantastic Beasts 3 phải vật lộn để lập kỷ lục phòng vé.

Trên bình diện quốc tế - nơi loạt phim có nhiều người hâm mộ, Fantastic Beasts 3 đối mặt thách thức khác. Việc tiết lộ cụ Dumbledore là người đồng tính có thể khiến bộ phim khó kiếm tiền ở một số quốc gia. Theo Variety, Trung Quốc, Saudi Arabia là những quốc gia kiểm duyệt nghiêm ngặt đề tài đồng tính.

Loạt phim đã cắt bỏ đoạn đối thoại về tình yêu đồng tính giữa Dumbledore và Gellert Grindelwald để có thể phát ở thị trường tỷ dân. Trong năm qua, cơ quan chức năng Trung Quốc mạnh tay loại bỏ các bộ phim đề tài đồng tính theo chính sách mới của quốc gia.

Ngoài dấu ấn tình yêu của cụ Dumbledore, Fantastic Beasts 3 đang gặp rắc rối vì lỗ hổng kịch bản, trong đó có tuổi tác bất hợp lý của giáo sư McGonagall.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore cũng không được chiếu ở Nga do chiến lược bài trừ đồng tính.

Những hạn chế này khiến Warner Bros. lo lắng vì doanh thu phim từ phòng vé nước ngoài chiếm gần 75% tổng doanh thu của loạt phim. Sau khi chi khoảng 200 triệu USD /bộ phim trong hai phần đầu tiên, hãng phim nỗ lực kiểm soát ngân sách của Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore trong phạm vi 100 triệu. Song, khó khăn từ đại dịch khiến kinh phí phần thứ ba đẩy lên đến 200 triệu USD , chưa tính chi phí marketing đắt đỏ.

“Doanh thu phim chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Việc kiểm soát kinh phí là điều khá quan trọng với việc kinh doanh của họ trong tương lai”, Stephen Galloway nói.

Theo Variety, Warner Bros. đặt cược lớn vào J.K. Rowling khi kéo dài loạt Fantastic Beasts thành năm phần. Ngoài scandal riêng của nữ nhà văn, nội bộ công ty đang cho rằng loạt phim tiền truyện về Harry Potter không còn sức hấp dẫn. Họ cũng mệt mỏi khi đối phó với việc thay thế Depp, scandal của Rowling, Miller. Chi phí liên quan đến mọi thứ ở Hogwarts cũng quá đắt đỏ.

Theo nguồn tin của Variety, hiện Warner Bros. chưa có kịch bản Fantastic Beasts 4. Họ đang chờ phản ứng của khán giả trước khi sản xuất hai phần còn lại. Các chuyên gia lại cho rằng công ty có thể cứu vãn tình thế bằng cách quay lại những thứ được yêu thích, bao gồm đưa chương trình sân khấu Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa lên màn ảnh rộng.

“Cách duy nhất để Harry Potter hồi sinh là đưa trở lại các nhân vật ban đầu. Đó mới là những nhân vật hái ra tiền”, Jeff Bock, chuyên gia phân tích dữ liệu phòng vé của Exhibitor Relations nói với Variety.