‘Scandal của Kim Jung Hyun là chưa từng có’

Ở showbiz Hàn Quốc, việc xa lánh, cư xử thô lỗ với bạn diễn nữ và yêu cầu sửa kịch bản như Kim Jung Hyun là chuyện chưa từng có trước đó.

Bị khui lại scandal xa lánh Seo Hyun trên phim trường Time (2018), sự nghiệp của Kim Jung Hyun có khả năng lâm vào ngõ cụt. Khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á đều chỉ trích lối hành xử thiếu chuyên nghiệp, thậm chí thô lỗ của nam diễn viên.

Khán giả phản ứng gay gắt bởi chưa từng có diễn viên nam nào, kể cả những tài tử hạng A, hạng S như Jung Woo Sung, Kim Soo Hyun, Bi Rain... để lộ lối hành xử như Kim Jung Hyun. "Nam diễn viên Hạ cánh nơi anh đã gây ra vụ scandal chưa từng có ở showbiz", Mydaily nhận định.

Vô lễ với tiền bối

Hàn Quốc được xem là một trong những đất nước coi trọng lễ nghĩa, tôn ti, thứ bậc trong giao tiếp nhất. Văn hóa "tiền bối - hậu bối" tồn tại và bám rễ hàng nghìn năm trong suy nghĩ và đời sống của người Hàn Quốc, khiến mỗi người luôn tự giác đưa bản thân vào thế thấp hơn khi gặp một người có tuổi đời hoặc thâm niên nghề nghiệp lớn hơn mình.

Khán giả châu Á có thể bắt gặp, tìm hiểu văn hóa thứ bậc này trong bất kỳ game show hay phim truyền hình nào.

Đối với trường hợp của Kim Jung Hyun và Seo Hyun, nam diễn viên không chỉ gây phẫn nộ vì cư xử kém lịch thiệp với phụ nữ, mà còn phạm phải quy tắc bất di bất dịch của người Hàn là tôn trọng tiền bối.

Seo Hyun là tiền bối, có nhiều hơn Kim Jung Hyun 9 năm tuổi nghề.

Seo Hyun nhỏ hơn Kim Jung Hyun một tuổi, nhưng cô đã gia nhập ngành giải trí vào năm 2007, khi mới 16 tuổi. Tới nay, cựu thành viên SNSD đã có đến 14 năm tuổi nghề. Trong khi đó, Kim Jung Hyun chỉ bắt đầu đóng phim vào năm 2016, khi Seo Hyun và nhóm nhạc của cô đã được ca ngợi là "nhóm nữ quốc dân" suốt nhiều năm.

Vậy nên, trong bài đăng công thái độ trên phim trường của Kim Jung Hyun, một khán giả đã bình luận về Kim Jung Hyun: "Sao một diễn viên vô danh lại có thể lên mặt với thành viên nhóm nữ quốc dân (Seo Hyun)?". Rõ ràng, không chỉ tuổi nghề mà cả vị thế trong showbiz của Kim Jung Hyun thua kém Seo Hyun nhiều lần.

Và đương nhiên, với đất nước vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của lễ giáo phong kiến như Hàn Quốc, hành động thiếu tôn trọng với tiền bối của Kim Jung Hyun là không thể chấp nhận.

Đi ngược lại tiêu chuẩn lịch thiệp của nam giới

Có một thuật ngữ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, là "đôi tay lịch thiệp". Các sao nam khi chơi game show, chụp ảnh chung hoặc quay cảnh cần ôm, cõng hay bế thường nắm chặt tay, cố gắng không chạm vào cơ thể bạn diễn nữ.

Việc sao nam cố gắng tối đa để tránh chạm vào vai, eo hay đùi nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen của khán giả. Ngược lại, những tài tử như Kwon Sang Woo, Kim Rae Won từng bị chỉ trích vì không khép tay khi tiếp xúc, khiến bạn diễn nữ khó xử. Khán giả gọi những hành động trên bằng thuật ngữ "bàn tay thối".

Kim Rae Won, Kwon Sang Woo bị chỉ trích vì "bàn tay thối".

Kim Jung Hyun được tiết lộ cũng tránh chạm vào Seo Hyun, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Khán giả nhận định rằng hành vi của nam diễn viên khó có thể chấp nhận.

Bài đăng sáng 11/4 của đài SBS tiết lộ Kim Jung Hyun không chỉ thô lỗ với Seo Hyun trong buổi họp báo, mà còn né tránh cô hết mức có thể trên phim trường. Nguồn tin từ cựu nhân viên đoàn làm phim cho biết Kim Jung Hyun không bao giờ nhìn thẳng vào mặt Seo Hyun và lấy khăn ướt lau tay sau khi chạm vào cô.

Hành động lấy khăn ướt lau tay sau khi tiếp xúc đã khiến Seo Hyun bật khóc. Cô cũng nhiều lần không cầm được nước mắt sau khi kết thúc cảnh quay chung với Kim Jung Hyun, theo tiết lộ của nhân viên đoàn làm phim.

Thái độ và hành động của Kim Jung Hyun được xếp vào hành vi thô lỗ, thậm chí có phần tỏ ra khinh thường Seo Hyun. Rõ ràng, lịch thiệp khác với thô lỗ, tôn trọng thân thể bạn diễn nữ khác với khiến đồng nghiệp khó xử.

Trái với thái độ của Kim Jung Hyun trong Time, Go Kyung Pyo - nam diễn viên hợp tác với Seo Hyun trong Private Life - đặc biệt thân thiết, quan tâm và chăm sóc cho cô.

Tương tác giữa Seo Hyun và Go Kyung Pyo tự nhiên, không gượng gạo, khiến người hâm mộ thích thú. Nam diễn viên họ Go nhường áo ấm cho Seo Hyun mặc khi hai người chờ cảnh quay tiếp theo, anh cũng nghiêng ô che mưa cho cô khỏi bị ướt khi cặp đôi đứng ngoài mưa. Ngoài ra, Go Kyung Pyo còn tự mình hướng dẫn Seo Hyun diễn xuất, giúp cô nhập vai tốt hơn.

Không chỉ Go Kyung Pyo, hầu hết sao nam Hàn Quốc đều vui vẻ nói chuyện, nô đùa với bạn diễn nữ trên phim trường để tạo không khí thân thiết và dễ nhập vai hơn. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, khán giả nhiều lần phát "sốt" vì các video, gif hoặc hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tài tử điển trai như Jo In Sung, Jung Woo Sung, Lee Seung Gi, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin... xin lỗi, xoa đầu dỗ dành hoặc giúp bạn diễn lau miệng sau khi quay cảnh hôn.

Nhiều tài tử luôn chú ý đưa tay đỡ lưng, đỡ gáy cho nữ diễn viên khi quay các cảnh xảy ra va đập. Hoặc khi chứng kiến bạn nữ mặc váy ngắn, gặp bất tiện khi ngồi hay di chuyển, sao nam sẵn sàng cởi áo để họ dùng che chân.

Tương tác tình cảm quá tốt, nhập vai sâu thậm chí khiến nhiều diễn viên nảy sinh tình yêu thật sau khi đóng phim. Các cặp sao "phim giả tình thật" của showbiz Hàn có thể kể tới Song Joong Ki - Song Hye Kyo, Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun, Lee Bo Young - Ji Sung, Kim So Yeon - Lee Jung Woo, Eugene - Ki Tae Young...

Go Kyung Pyo ân cần chăm sóc Seo Hyun ở hậu trường phim Private Life.

Yêu cầu sửa kịch bản, thiếu chuyên nghiệp trên phim trường

Theo bản tin của SBS, Kim Jung Hyun không muốn tiếp xúc với bạn diễn Seo Hyun, nhiều lần lạnh nhạt và thô lỗ khiến cô bật khóc ngay trên phim trường. Nam diễn viên thậm chí yêu cầu biên kịch sửa kịch bản, bỏ bớt 13 cảnh quay thân mật của hai nhân vật do anh và Seo Hyun thủ vai.

Ở showbiz Hoa ngữ, diễn viên có thể yêu cầu biên kịch sửa kịch bản theo ý mình để tăng đất diễn hoặc sửa hình tượng nhân vật của bản thân. Đây không còn là điều quá xa lạ với showbiz Trung Quốc, thậm chí diễn viên càng nổi tiếng, quyền lực trong đoàn làm phim càng lớn.

Nhưng ở Hàn Quốc, đạo diễn và biên kịch mới là những người có quyền lực cao nhất trong đoàn làm phim. Thậm chí, biên kịch còn có thể được đặt ở vị thế cao hơn đạo diễn, nắm quyền lực tối cao, đặc biệt ở khâu tuyển chọn diễn viên.

Jang Tae Yoo - đạo diễn của siêu hit truyền hình Vì sao đưa anh tới và nhiều tác phẩm khác như Họa sĩ của gió, Hyena - chia sẻ: "Nếu có diễn viên nào lộ ý chê bai kịch bản hoặc mắc bệnh ngôi sao, biên kịch có thể cho nhân vật của họ biến mất khỏi bộ phim chỉ bằng cách sửa kịch bản ngay lập tức".

Do đặc trưng quay cuốn chiếu, ghi hình tới đâu phát sóng tới đó của phim truyền hình Hàn, xóa sổ một vai diễn giữa chừng phim là việc "nằm trong tầm tay" của các biên kịch.

"Nhưng ngành truyền hình Hàn Quốc công tư phân minh. Các nhà sản xuất nhìn vào hiệu quả công việc, không nhìn người", đạo diễn Jang Tae Yoo nói thêm.

Ngôi sao hạng A của màn ảnh, dù là Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun hay Song Kang Ho, Jung Woo Sung... cũng phải làm việc với tinh thần nghiêm túc, hết mình và tuân theo sự chỉ dẫn của biên kịch, đạo diễn.

Do đó, hành động sửa kịch bản để tránh quay cảnh tình cảm của Kim Jung Hyun quả thật là vô tiền khoáng hậu. Khán giả không thể lý giải nguyên nhân đoàn làm phim Time vẫn chấp nhận yêu cầu của Kim Jung Hyun, đạo diễn và biên kịch cũng không lên tiếng nhắc nhở, can thiệp.