Scaloni - người thầy ‘vượt thời gian’ của Messi

HLV Scaloni như thể du hành từ quá khứ để mang những mảnh ghép phù hợp nhất đến cho Lionel Messi. Đó là nền tảng đầu tiên cho danh hiệu vô địch thế giới.

Trong quyển sách Cristiano & Leo, nhà báo Jimmy Burns đã kỳ công thu thập hàng chục nghìn mẩu thông tin trong suốt nhiều năm ròng rã về hai tiền đạo vĩ đại này. Các thông tin ấy được chia sẻ bởi những người thân cận nhất, bao gồm cả gia đình và họ hàng của El Pulga và CR7.

Ngay trong chương đầu tiên nói về Messi, Burns kể một chi tiết quan trọng: Thời thơ ấu, đại gia đình của Messi sống quây quần trong một căn nhà bình dị tại quê hương Rosario. Trong đó, Lionel là thành viên của một “hội huynh đệ” chơi với nhau từ tấm bé.

Người huynh đệ vượt thời gian

Các thành viên còn lại bao gồm hai người anh ruột Rodrigo (hơn Messi 7 tuổi), Matias (hơn 5 tuổi) và hai anh em họ Maxi (hơn 3 tuổi) và Emanuel Biancucchi (nhỏ hơn 1 tuổi).

Khoảng sân trước nhà Messi chính là nơi mà bọn trẻ này thường xuyên chơi bóng cùng nhau, trong khi bức tường nhà hàng xóm thì lại được trưng dụng làm nơi… tập sút và chuyền bóng. Ngày ấy, chính bốn anh em họ là lá chắn bảo vệ Messi mỗi khi họ thi đấu với bạn bè trong khu phố.

Lý do thì đã quá nổi tiếng: Messi bị chứng thiếu hormone tăng trưởng nên từ nhỏ đã quá gầy gò và bé nhỏ so với đám bạn cùng trang lứa. “Hội huynh đệ” đã bảo vệ anh, và cũng chính bốn anh em họ ấy dạy cho Messi bài học đầu đời quan trọng: Kỹ năng và lòng can đảm mới là phẩm chất đáng quý và cái đó thì không phải cứ to xác là có được.

HLV Lionel Scaloni hiện tại như thể bước ra từ chính “hội huynh đệ” năm xưa ấy, trong thời điểm anh cần điều đó nhất: Kỳ World Cup cuối cùng, cũng như cơ hội cuối cùng để hoàn tất bộ sưu tập vĩ đại trong sự nghiệp.

Scaloni giúp Messi tìm lại động lực cống hiến cho tuyển quốc gia.

Chiến lược gia 44 tuổi từng là đồng đội, một trong những người anh lớn của Messi trên đất Đức năm 2006, World Cup đầu tiên của El Pulga. Scaloni như thể du hành thời gian từ thời điểm đó đến năm 2018 (thời điểm ông được bổ nhiệm tạm quyền dẫn dắt Argentina) để mang đến cho El Pulga những điều cực kỳ quan trọng.

Ở World Cup 2018, Argentina bị loại ở vòng tứ kết sau những màn nước rút như thể xe đua F1 của Kylian Mbappe. HLV trưởng Jorge Sampaoli ngay lập tức phải rời ghế nóng. Ba tháng sau, khi quá trình tuyển chọn HLV mới trở nên quá khó khăn, LĐBĐ Argentina đưa ra một quyết định vấp phải vô vàn chỉ trích mà trong đó, có cả lời của huyền thoại Diego Maradona.

“Scaloni là một chàng trai tuyệt vời nhưng cậu ta thậm chí còn chưa bao giờ huấn luyện trực tiếp. Làm sao bạn có thể trao ĐTQG cho Scaloni? Chúng ta điên hết cả rồi phải không? Công việc đó quá tầm đối với cậu ta”, Maradona phản đối.

Điều các HLV lừng danh không có

Khi ấy Scaloni được cất nhắc lên đội lớn từ tuyển U20 Argentina. Trước đó nữa, anh mới có kinh nghiệm là trợ lý HLV cho La Albiceleste và Sevilla. Phần còn lại của hồ sơ cũng không nổi bật, khi anh chỉ khoác áo Argentina vỏn vẹn 7 lần ngày còn thi đấu; và khi ấy, chỉ mới bước sang tuổi 40 (vừa giải nghệ 3 năm trước đó).

So với những chiến lược gia danh tiếng từng dẫn dắt Messi ở ĐTQG, Scaloni kém tiếng, kém miếng hơn nhiều. Ông hoàn toàn không có cửa khi so sánh với Jose Pekerman, Alfio Basile, Maradona, Sergio Bastista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza và Sampaoli.

Nhưng ngay từ những nước đi đầu tiên, Scaloni đã khẳng định ông là người hiểu và phù hợp với Messi hơn tất thảy những cái tên đình đám ấy.

Người cựu đồng đội ấy đã bắt tay cùng Pablo Aimar, thần tượng thời thơ ấu của Messi ngay từ ngày đầu của dự án này. Roberto Ayala và Walter Samuel, những đàn anh cũng từng sát cánh với El Pulga, nhận được lời hiệu triệu tiếp theo.

Ông cũng gọi cho Messi đầu tiên rồi bay sang Barcelona, có lúc đợi trước cửa nhà Messi 4 tiếng đồng hồ (theo tiết lộ của tờ Marca) để trình bày và thuyết phục đội trưởng của Albiceleste về kế hoạch tương lai.

Mà có khi, đó chỉ đơn giản là những lần tâm sự thoải mái giữa hai người anh em một thời và chia sẻ rất nhiều điểm chung.

Khi thuyền trưởng là một người anh

Ngày còn thi đấu, Scaloni từng khoác áo Newell’s Old Boys và Estudiantes de la Plata, nhưng chỉ trong hai mùa giải. Năm 1998, khi mới 20 tuổi, Scaloni đã giong buồm sang châu Âu và không bao giờ trở lại giải Argentina với tư cách cầu thủ.

Ông lần lượt thi đấu cho Deportivo La Coruna, Lazio, West Ham, Racing Santander và Atalanta. Sau khi giải nghệ năm 2015, Scaloni cũng sống ở Mallorca vài năm rồi mới về làm việc ở quê nhà.

Chính vì đều bị quy chụp là “xa rời Argentina” dù cùng yêu quê hương và ĐTQG tha thiết, hai Lionel đã tìm thấy sự đồng cảm và từ từ đi đến sự gắn kết, ăn ý và hiệu quả.

Như thể bước ra từ “hội huynh đệ” ngày thơ ấu của Messi, Scaloni cũng cho thấy ông biết điều gì là cần thiết và phù hợp nhất để giúp cậu em tỏa sáng.

Messi cùng cầu thủ Argentina tin tưởng tuyệt đối vào HLV.

Trong 4 năm nắm quyền HLV, bên cạnh việc vẫn tin tưởng và trọng dụng những cựu binh như Messi, Di Maria hay Otamendi, ông cũng từ từ cấy vào đội ngũ những nhân tố trẻ đầy tiềm năng và vốn đều là “fan cứng” của các đàn anh ấy.

Một tập thể đồng lòng và hết lòng vì nhau, nhất là vì Messi dần dần được vun đắp. Và họ cứ thế đoàn kết để trưởng thành hơn qua từng thử thách.

Dưới thời Scaloni, sự công bằng và khuyến khích vươn lên cũng được đảm bảo. Bằng chứng là trong 4 năm qua, Argentina gần như không dùng hai đội hình xuất phát liên tiếp trong cùng một giải đấu.

Cá nhân Messi cũng được đặt vào vị trí và vai trò phù hợp nhất, có thể phát huy tốt nhất các kỹ năng của anh đồng thời giảm bớt những gánh nặng, ví dụ như phải lùi sâu làm bóng dưới thời các HLV trước.

Đạo diễn liên kết tất cả các mảnh ghép ấy, là vị HLV trưởng mới cầm đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ông thậm chí còn không nhận mình là người đứng đầu của ĐT Argentina trước trận chung kết.

“Tôi chỉ là một người anh. Chúng ta hãy cùng cố gắng hết mình vì đất nước”, ông nói với các cầu thủ trước giờ khai chiến.