SC VivoCity cùng khách hàng 'bật mode trong lành' trong Tháng Trái Đất

Bắt nhịp cùng thế hệ khách hàng xanh hiện đại, SC VivoCity "biến hình" thành điểm đến xanh với chuỗi hoạt động thú vị trong Ngày Trái Đất 22/4 và xuyên suốt tháng Re:Green.

Sống xanh được bắt đầu từ những thói quen nhỏ mỗi ngày như dùng ly, bình nước cá nhân giúp giảm lượng ly nhựa dùng một lần khi mua mang về, mang túi đựng sử dụng nhiều lần khi đi siêu thị nhằm giảm lượng túi nylon.

Mua sắm bền vững - xu hướng của khách hàng hiện đại

Khởi động tháng sống xanh, SC VivoCity dành tặng điểm thưởng cho thành viên chương trình Rewards+ sử dụng bình, ly, túi cá nhân khi mua sắm, trải nghiệm vào thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần từ 14/4 đến 14/5.

Khách hàng tại SC VivoCity có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm ly cá nhân hay bình tumbler thiết kế theo mùa từ Starbucks, Lock&Lock, Minigood; sắm túi xanh từ siêu thị Co.opXtra; túi tote vải xinh xắn đa năng từ Uniqlo, Daiso… mua một lần, sử dụng dài lâu.

Không dừng lại ở những vật dụng mua sắm mỗi ngày, thế hệ khách hàng xanh còn quan tâm, ưu ái các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và thương hiệu mang triết lý bền vững, thân thiện môi trường.

Tại SC VivoCity, các thương hiệu eco-friendly (thân thiện với môi trường) cùng mang đến loạt sản phẩm và ưu đãi hấp dẫn đón Ngày Trái Đất, lan tỏa thông điệp xanh. The Body Shop trở thành doanh nghiệp đạt B Corp - chứng nhận dành cho doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn cao nhất về hoạt động cộng đồng và môi trường, đồng thời mang đến các sản phẩm từ thiên nhiên. Innisfree sử dụng bao bì có thể tái chế cho các dòng sản phẩm được khách hàng yêu thích. Uniqlo không dừng lại ở quy trình sản xuất và giảm thiểu rác thải bền vững, mà còn lan tỏa thông điệp xanh qua các dòng sản phẩm Doraemon phiên bản phát triển bền vững.

Ngoài ra, Pizza 4P’s là đại diện cho nhà hàng xanh khi đưa nguyên liệu sạch và tươi ngon từ nông trại tới bàn ăn của khách hàng. Pedro khuyến khích không lấy túi mua sắm với ưu đãi hoàn tiền lên tới 50.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên trong tháng 4.

Thế hệ tương lai bật chế độ "xanh lá" cùng SC VivoCity

Các tín đồ sống xanh tại khu vực quận 7 nói riêng và TP.HCM nói chung không nên bỏ qua "Phiên chợ Xanh" thường niên lớn nhất trong năm tại SC VivoCity diễn ra từ 29/4 đến 3/5. "Phiên chợ Xanh" SC VivoCity hàng năm là điểm đến của đa dạng sản phẩm xuất xứ từ thiên nhiên, thân thiện môi trường đến từ các thương hiệu bền vững như The Body Shop, Innisfree, Himalaya, CoopXtra, DaQuyn, Kiến Huy Farm, Bliss x Bơr Croissant, Con Tời Garden, Bobicraft, Emmanuel, Trái vườn Tâm Ngọc, Be One & Goganic, Hiệp hội thực phẩm minh bạch… và loạt sản phẩm thú vị khác.

Đặc biệt, khi mua sắm tại "Phiên chợ Xanh Re:Green", khách hàng còn có cơ hội nhận thêm quà xinh xắn với mỗi hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng từ các gian hàng hội chợ.

Phiên chợ Re:Green Fair thường niên tại SC VivoCity.

Trong tuần lễ Ngày Trái Đất từ 21 đến 23/4, Faber-Castell - thương hiệu dụng cụ vẽ và viết lâu đời trên thế giới - sẽ dành tặng các bé từ 6 đến 15 tuổi sân chơi nghệ thuật sôi động tại sảnh tầng trệt SC VivoCity. Bé có cơ hội tranh tài trong cuộc thi vẽ tranh "Khám phá năng lượng xanh nhân Ngày Trái Đất" diễn ra từ 17h đến 20h ngày 22/4 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 triệu đồng, hoặc tham gia miễn phí workshop sáng tạo nghệ thuật chủ đề môi trường từ 10h đến 22h các ngày 21 và 23/4.

Làm đẹp không gian sống với các sản phẩm từ thiên nhiên.

Trong 2 ngày cuối tuần 6-7/5, khách hàng mua sắm tại SC VivoCity có cơ hội tham gia workshop “Upcycled” miễn phí, nơi mỗi người tham gia được hướng dẫn cách tái sinh đồ cũ thành những thành phẩm mới xinh xắn và hữu ích. Tái sử dụng vật dụng và tiêu dùng thông minh sẽ góp vào bức tranh thiên nhiên những gam màu xanh mới trong lành.

Không chỉ là điểm vui chơi giải trí với nhiều tiện ích, SC VivoCity không ngừng nỗ lực đem lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Là một trong những trung tâm thương mại đầu tiên tại TP.HCM đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời với công suất đạt tới 8% tổng lượng điện tiêu thụ của trung tâm thương mại, SC VivoCity không chỉ góp phần giảm thiểu tác động tới thiên nhiên, mà còn truyền cảm hứng sống xanh bền vững tới thế hệ khách hàng mới hiện đại, thông minh tại TP.HCM.