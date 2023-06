Say xỉn đâm trọng thương thiếu tá CSGT, tài xế hối lỗi ở nhà tạm giam

Sau phút bốc đồng vì rượu bia, tài xế say xỉn dùng dao đâm trọng thương thiếu tá CSGT ở Bắc Kạn. Người này đã nói lời hối lỗi sau song sắt nhà tạm giam.

Hơn 2 tuần sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Giết người đối với bị can Nguyễn Văn Minh (SN 1954, trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Người này đã dùng dao đâm trọng thương thiếu tá CSGT vì bị xử lý vi phạm nồng độ cồn vào tối 15/5.

Ông Nguyễn Văn Minh bị công an khống chế sau khi gây án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi sử dụng rượu bia, ông Minh đi xe máy về nhà, đến đoạn qua phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) thì bị tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, ông Minh vi phạm ở mức 0,943 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao gấp 2,5 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Tổ công tác đã thông báo cho ông Minh về vi phạm, tuy nhiên, người đàn ông này không hợp tác và bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, người này quay lại chốt CSGT dùng dao nhọn đâm vào sườn trái của thiếu tá CSGT Dương Xuân Kiệm (cán bộ tổ công tác), gây thương tích nặng.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết, thời điểm xảy ra sự việc do quá bực tức vì bị CSGT xử lý nên sinh ra hành động thiếu kiểm soát.

"Lúc đó tôi quá bực tức không kìm chế được bản thân, khi mua được hai con dao ở hàng tạp hóa và quay lại chốt CSGT làm việc thì tôi không còn kiềm chế được mình, cứ thế xông vào đâm lực lượng làm nhiệm vụ", ông Minh nói.

Ông Minh cho biết thêm, việc không kiềm chế được bản thân là do bản thân đã sử dụng rượu bia.

"Lúc đó tôi gần như loạn thần, không phân biệt được thế nào là đúng, sai. Đầu óc tôi không thể giữ được bình tĩnh, phút bốc đông, suy nghĩ bộp chộp mà phải trả giá quá đắt", ông Minh hối hận.

Sau hai tuần ngồi sau song sắt nhà tạm giam, ông Minh cho biết, bản thân rất hối hận về những gì đã gây ra.

"Ai làm gì sai trái cũng đều hối hận cả, giờ ngồi ở nhà tạm giam tôi ước mọi thứ quay trở lại cũng không được nữa rồi. Tôi mong mọi người, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện", ông Minh nói.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Bắc Kạn và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Đến ngày 18/5, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh về tội "Giết người".

"Trong sự việc này, nếu như đối tượng Nguyễn Văn Minh chấp hành pháp luật và mệnh lệnh của lực lượng CSGT thì mức phạt chỉ dừng lại ở xử lý hành chính. Tuy nhiên, với mức vi phạm nồng độ cồn quá cao, đến hơn 2,5 lần mức cao nhất nên đối tượng đã làm chủ được bản thân và tấn công lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ. Qua sự việc, chúng tôi thấy rằng lực lượng CSGT phải tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông", đại tá Nguyễn Thanh Tuân khẳng định.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, người đã sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông không chỉ gây nguy hiểm cho mình, người khác mà khi không kiểm soát được bản thân sẽ sinh ra các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.