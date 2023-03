Say rượu đập phá ôtô, chống người thi hành công vụ

Khi công an đến nhà triệu tập để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản, Trịnh Trung Pháp không chấp hành, liên tục chửi bới, cầm dao đe dọa lực lượng chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Trung Pháp (SN 1999) trú thôn 2, xã Yên Lạc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trịnh Trung Pháp.

Theo thông tin ban đầu, Trịnh Trung Pháp trong tình trạng say rượu và đi về nhà thì thấy xe ôtô 5 chỗ đỗ bên đường. Cho rằng xe ôtô trên cản trở giao thông, bị can dùng xẻng và đá đập phá khiến chiếc xe hư hỏng. Sau đó, Pháp trở về nhà ngủ.

Tiếp nhận tin trình báo của chủ xe, Công an xã Yên Lạc đã điều tra và xác định người gây ra vụ việc trên là Trịnh Trung Pháp. Khi lực lượng chức năng đến nhà mời về trụ sở để làm việc, Pháp không chấp hành. Bị can liên tục chửi bới, cầm dao đe dọa lực lượng công an.

Theo chính quyền cơ sở, Trịnh Trung Pháp từng bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và gây tổn hại sức khỏe cho người khác.