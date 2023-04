'Savior sibling' có ý nghĩa thế nào với những đứa trẻ mắc bệnh

Savior sibling từng gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng việc cấy ghép tế bào sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của những đứa trẻ trong gia đình.

Savior sibling /ˈseɪ.vjɚ ˌsɪb.lɪŋ/ (danh từ): Em bé cứu tinh

Định nghĩa:

Savior sibling được định nghĩa là đứa trẻ được sinh ra với các đặc điểm di truyền được thiết kế đặc biệt để điều trị bệnh cho anh, chị của chúng. Thuật ngữ này lần đầu được giới thiệu trong một bài báo công bố năm 2002 trên tạp chí Medical Ethics.

Cách tốt nhất để điều trị cho những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo là ghép tế bào gốc tạo máu. Tế bào gốc thường được lấy từ dây rốn của em bé cứu tinh sau khi sinh. Việc ghép tế bào gốc tạo máu từ dây rốn có kết quả tốt hơn so với ghép tế bào gốc từ tủy xương. Nhưng đôi khi, phương pháp ghép tế bào gốc từ tủy xương vẫn được áp dụng.

Việc ghép tế bào gốc tạo máu từ dây rốn đã xuất hiện từ năm 1988. Ca ghép tế bào gốc đầu tiên được thực hiện tại Pháp cho bé trai 5 tuổi Matthew Farrow mắc bệnh thiếu máu Fanconi. Người hiến tặng tế bào gốc tạo máu là em gái của Matthew. Hiện, cả hai anh em vẫn còn sống khỏe mạnh.

Dù kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu đã xuất hiện từ thế kỷ 20, phải đến tháng 6/2003, ca ghép tế bào gốc tạo máu của hai anh em Charlie và Jamie (sống ở Anh) mới tạo ra bước ngoặt trong di truyền học sinh sản và giúp khái niệm savior sibling trở nên phổ biến.

Hồi đó, khái niệm savior sibling vẫn còn gây tranh cãi khá nhiều. Một số người cho rằng việc sinh ra một đứa trẻ với các đặc điểm di truyền được thiết kế đặc biệt để điều trị bệnh cho anh, chị là điều vô đạo đức, gây ra những tác động về mặt xã hội và có thể ảnh hướng đến mối quan hệ của những đứa trẻ.

Trong khi đó, những người khác lập luận việc ghép tế bào có kiểm soát sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe cho đứa trẻ hiến tặng và đứa trẻ được hiến tặng.

Ứng dụng của savior sibling trong tiếng Anh:

- Savior siblings are an option when transplantation is not urgent and parents are of reproductive age, but the success rate drops considerably as the mother nears 40.

Dịch: Em bé cứu tinh là một lựa chọn khi việc cấy ghép không quá gấp và cha mẹ đang trong độ tuổi sinh sản, nhưng tỷ lệ thành công giảm đáng kể nếu người mẹ đã gần 40 tuổi.