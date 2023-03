Saudi Arabia xử tử công dân Jordan

Hussein Abu al-Khair, 57 tuổi, có 8 người con và là tài xế cho một người Saudi Arabia giàu có. Ông bị bắt giữ vào năm 2014 khi đang băng qua biên giới từ Jordan vào Saudi Arabia và bị buộc tội buôn lậu amphetamine, BBC đưa tin.

Sau đó, người đàn ông này đã bị kết án tử hình, sau một phiên tòa bị Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích là "hoàn toàn không công bằng".

Theo chia sẻ của Zeinab Abul Al-Khair - em gái người đàn ông này, ông nói với bà từ trong tù rằng bản thân đã bị trói chân và bị đánh đập để nhận tội.

Vụ việc của ông đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Những lo ngại về số phận của ông Abu al-Khair ngày càng tăng sau khi Saudi Arabia vào tháng 11/2022 chấm dứt một lệnh cấm không chính thức về việc sử dụng án tử hình đối với tội phạm ma túy.

Nhóm công tác về chống bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc nhận định việc giam giữ ông Abu al-Khair là thiếu cơ sở pháp lý. Vào cuối năm 2022, cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kháng cáo để yêu cầu trả tự do cho người đàn ông này.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Saudi Arabia tạm dừng vụ hành quyết sắp xảy ra đối với al-Khair và tuân thủ ý kiến của nhóm công tác bằng cách hủy bỏ bản án tử hình của ông ấy, trả tự do cho ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời đảm bảo rằng ông ấy được chăm sóc y tế, bồi thường”, Liz Throssell, người phát ngôn của cơ quan này, cho biết.

Tổ chức nhân quyền Reprieve cho biết chính quyền Saudi đã không báo cho gia đình người đàn ông này về việc ông sắp bị xử tử - hoặc cho họ cơ hội để nói lời tạm biệt.

Cơ quan báo chí chính thức của Saudi Arabia dẫn thông báo của Bộ Nội vụ cho biết án tử hình đã được thi hành đối với ông Hussein Abu al-Khair để “khẳng định sự quan tâm của chính phủ trong việc chống lại các loại ma túy vì tác hại nghiêm trọng mà chúng gây ra cho cá nhân và xã hội".

Vương quốc này từng cam kết không áp dụng án tử hình đối với tội phạm ma túy.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman từng nói: “Về án tử hình, chúng tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn nó”. Thái tử nói thêm rằng điều này sẽ ngoại trừ trường hợp giết hoặc đe hoặc tính mạng của người khác.

