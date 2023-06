Saudi Arabia ve vãn Mahrez trước trước chung kết Champions League

Theo RMC Sport, ngay trước thềm chung kết Champions League, Riyad Mahrez đã nhận đề nghị từ Saudi Arabia về một vụ chuyển nhượng trong hè 2023, đi kèm với đó là mức lương 100 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Algeria đã từ chối và muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp tại châu Âu.

Hợp đồng của Mahrez còn thời hạn đến hè 2025. Vì vậy, anh không quá lo lắng về tương lai. Ở mùa giải năm nay, cựu sao Leicester vẫn có chỗ đứng trong đội hình chính của "Cityzens" với 46 lần ra sân, ghi 15 bàn, 13 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Mahrez từ chối đề nghị từ Saudi Arabia để dồn sự tập trung cho trận chung kết Champions League. Đây cũng là danh hiệu duy nhất anh còn thiếu trong thời gian khoác áo Man City.

Với sự hậu thuẫn từ Chính phủ Saudi Arabia, các CLB từ Saudi Pro League đang khuấy đảo kỳ chuyển nhượng hè 2023. Sau Benzema, N'Golo Kante, Alexis Sanchez, Edin Dzeko, Luka Modric,... được cho là những tên tuổi lớn tiếp theo cập bến quốc gia dầu mỏ để nhận mức lương trăm triệu euro.

