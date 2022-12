Saudi Arabia tranh quyền tổ chức World Cup 2030

Theo Mundo Deportivo, Saudi Arabia đã gửi lên FIFA "siêu kế hoạch" để tổ chức kỳ World Cup xuyên lục địa với 3 nước đồng chủ nhà gồm Saudi Arabia (châu Á), Ai Cập (châu Phi) và Hy Lạp (châu Âu).

Đây là dự án trong chương trình tầm nhìn thể thao 2030 , từ đó nâng tầm nền kinh tế ngoài dầu mỏ và nền thể thao của quốc gia Trung Đông.

Thành công của giải đấu trên đất Qatar vừa qua giúp Saudi Arabia có thêm sự tự tin trong việc tranh quyền đăng cai World Cup. Theo quy định, giải đấu diễn ra vào năm 2030 sẽ không được tổ chức tại châu Mỹ, do World Cup 2026 đã chọn 3 quốc gia Bắc Mỹ làm chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Saudi Arabia đã thực hiện những bước đi đầu tiên trong kế hoạch gây dựng hình ảnh bằng việc thâu tóm Newcastle, một thế lực cũ tại Premier League. Những khoản chi tiêu hợp lý từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia đã giúp "Chích chòe" trụ hạng ở mùa trước và lột xác thành một ứng viên cạnh tranh vị trí trong top 4 tại mùa bóng năm nay.

Ngoài ra, các công ty của quốc gia này còn ký hợp đồng với Lionel Messi để quảng bá du lịch, đồng thời nuôi hy vọng đưa "El Pulga" đến thi đấu tại giải VĐQG Saudi Arabia trong tương lai.

Al-Nassr - CLB thuộc sở hữu của Hoàng tử Faisal Bin Turki và quỹ đầu tư công Quiddiya hùng mạnh vừa chi khoản tiền chưa từng có trong lịch sử làng túc cầu để sở hữu chữ ký của Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, đội bóng này còn ấp ủ tham vọng chiêu mộ cả Sergio Ramos và Sergio Busquets, những ngôi sao nổi tiếng toàn thế giới.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019