Saudi Arabia tịch thu đồ chơi màu cầu vồng trong đợt trấn áp đồng tính

Nhà chức trách Saudi Arabia đang tịch thu đồ chơi và quần áo có 7 sắc cầu vồng từ các cửa hàng ở thủ đô trong đợt ra quân trấn áp đồng tính, theo truyền thông địa phương.

Các vật phẩm nằm trong mục tiêu bị thu giữ bao gồm nơ, váy, mũ, hộp đựng bút chì… Hầu hết số vật phẩm này được sản xuất cho trẻ em, Guardian hôm 15/6 dẫn lại bản tin của kênh Al Ekhbariya.

“Chúng tôi đang trình bày những đồ vật đi ngược lại tín ngưỡng đạo Hồi và đạo đức xã hội, cũng như những đồ vật tuyên truyền màu sắc đồng tính với thế hệ trẻ”, một quan chức từ Bộ Thương mại nói trong bản tin trên.

Như nhiều nước Vùng Vịnh khác, Saudi Arabia thường xuyên bị chỉ trích vì các quy định như cấm hành vi đồng tính, vốn đi kèm hình phạt tối đa là tử hình.

Một quan chức từ Bộ Thương mại tịch thu các sản phẩm có 7 sắc cầu vồng, các màu sắc thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBTQ+, khỏi các cửa hàng ở thủ đô. Ảnh: Bộ Thương mại Saudi.

Chỉ vào một lá cờ cầu vồng, một phóng viên trong bản tin của Al Ekhbariya cho biết “lá cờ đồng tính có mặt tại một trong những khu chợ của Riyadh”. Người này còn nói những màu sắc trên cờ gửi đi “thông điệp độc hại” tới trẻ em.

Saudi Arabia từng cấm những bộ phim mô tả hoặc đề cập tới các nhóm thiểu số về tính dục. Hồi tháng 4, vương quốc này cho biết đã yêu cầu Disney cắt bỏ “những lần đề cập tới cộng đồng LGBTQ” khỏi bộ phim “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” nhưng bị từ chối.

Cụ thể, nhà chức trách Saudi Arabia phản đối phân cảnh kéo dài 12 giây, trong đó một nhân vật nhắc tới “hai người mẹ của tôi”. Tại thời điểm ấy, một quan chức cho biết đang cố gắng làm việc với Disney để tìm giải pháp nhưng cuối cùng, phim không được ra rạp tại Saudi Arabia.

“Lightyear”, bộ phim hoạt hình gần đây nhất của Disney có cảnh nụ hôn đồng giới, cũng bị cấm tại Saudi Arabia và hơn một chục nước khác, theo nguồn tin thân cận với Disney.