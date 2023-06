Saudi Arabia ký thỏa thuận 5,6 tỷ USD với tập đoàn xe điện Trung Quốc

Thỏa thuận hôm 11/6 chiếm quá nửa trong số các khoản cam kết đầu tư trị giá hơn 10 tỷ USD được ký kết trong ngày đầu tiên của diễn đàn doanh nghiệp Trung Quốc - Arab, được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Các thỏa thuận được ký kết trải dài trên các lĩnh vực như công nghệ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, bất động sản, luyện kim.

Mặc dù quan hệ giữa Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới - và Trung Quốc vẫn dựa chủ yếu vào việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đã có những lời kêu gọi đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư chính phủ của quốc gia Trung Đông.

Trong đó bao gồm kế hoạch của Saudi Arabia nhằm phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe điện nội địa. Tập đoàn Human Horizons sản xuất các dòng ôtô điện tại Trung Quốc với thương hiệu HiPhi.

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào thị trường Arab đạt mức 23 tỷ USD vào năm 2021. Trong đó, có 3,5 tỷ USD hướng tới Saudi Arabia, tuyên bố của hãng thông tấn nước này cho biết.

Vào tháng 3, Human Horizons cho biết đang có kế hoạch quảng bá các dòng xe điện HiPhi tại một số thị trường ở châu Âu trong năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng hoạt động của hãng xe Trung Quốc.

