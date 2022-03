Sau vụ tát, lượt xem Oscar 2022 tăng 56%

Tuy có lượng người xem tăng 56% so với năm 2021, thực tế rating Oscar lần thứ 94 thấp thứ hai trong lịch sử chương trình trao giải của Viện Hàn lâm.

Theo Variety, lượng người xem giải Oscar ngày 27/3 trên sóng truyền hình đài ABC đạt mức 15,36 triệu. Sự kiện do Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes dẫn dắt tăng đến 56% so với 2021 - năm có số lượng người xem thấp nhất trong lịch sử giải Oscar.

Tuy có phần tăng vọt so với năm ngoái, số lượng người xem Oscar năm 2022 vẫn thấp thứ hai trong lịch sử. Deadline đưa tin đài ABC có kế hoạch đăng lại sự kiện trao giải trên nền tảng phát trực tuyến, động thái nhằm thu hút quảng cáo.

Bộ ba Amy Schumer, Wanda Sykes và Regina Hall (từ trái qua) trên sân khấu Oscar 2022. Ảnh: Getty.

Một mùa giải dài dòng cùng cú tát gây tranh cãi

Tai tiếng của lễ trao giải Oscar xuất phát từ quyết định của nhà sản xuất và ban tổ chức là cắt bỏ tám hạng mục trao giải được họ cho là nhỏ. Đây là nỗ lực rút ngắn thời lượng, chi phí và thuận tiện cho việc phát lại chương trình trên ứng dụng phát trực tuyến.

Những tưởng tai tiếng chỉ dừng lại ở đó, khán giả sẽ được theo dõi mùa giải chất lượng sau 3 năm vắng bóng người dẫn dắt. Kịch bản lý tưởng là truyền thông, người xem sẽ nói nhiều về sự áp đảo của CODA, chiến thắng của nữ đạo diễn Jane Campion nhờ vào Power of the Dog hoặc bộ phim Drive My Car. Nhưng liệu bao nhiêu khán giả nhớ đến những hạng mục này?

Nếu mùa giải năm trước, khán giả có thể kể rõ Chloe Zhao làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc, bộ phim Nomadland chiến thắng hạng mục Phim xuất sắc... thì trong năm nay, spotlight nhường lại cho hai cái tên Will Smith và Chris Rock.

Mọi sự chú tại lễ trao giải đều nhường lại cho hai diễn viên da màu, sau khi Will Smith bước lên sân khấu và tát Chris Rock. Sao phim Aladdin tức giận vì đồng nghiệp mang đầu trọc của vợ ra đùa cợt. Đây là lý do lớn nhất giúp rating Oscar 2022 nhảy vọt, tăng đến 56% so với năm 2021.

Chiến thắng của CODA, Drive My Car hay Billie Eilish... đều hoàn toàn lu mờ trước cú tát của Will Smith dành cho Chris Rock. Ảnh: Getty, Page Six.

Sau tất cả, buổi lễ vẫn kéo dài đến hơn 3 giờ đồng hồ trên ABC. Vượt qua mọi kịch tính của lễ trao giải, mục tiêu ban tổ chức hướng đến năm nay là tăng rating để duy trì khoản phí bản quyền gần 1 tỷ USD (kéo dài đến năm 2028) mà mạng truyền hình thuộc Disney trả cho Viện Hàn lâm.

Theo số liệu của Nielsen, khung giờ 8-11h tối thu hút 13,7 triệu người xem (lúc cao nhất là 15,36 triệu lượt). Độ tuổi của khán giả xem lễ trao giải Oscar là 18-49. Con số này khá ảm đạm, chỉ tốt hơn năm 2021 - năm thế giới đối mặt với muôn vàn khó khăn của đại dịch. Với lý tưởng duy trì hợp đồng đắt đỏ, mức rating này chưa thể gọi là an toàn.

Mặt khác, việc người xem chương trình tăng đột biến xảy ra ngoài ý muốn của nhà đài lẫn ban tổ chức. Theo tính toán, lượng người theo dõi lễ trao giải tăng mạnh vào 40 phút cuối của chương trình, sau khi mạng xã hội bùng nổ thông tin Will Smith tát Chris Rock.

Cú tát đi vào lịch sử cộng với việc Will Smith sau đó thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc khiến lượt xem tăng vọt. Theo Deadline, khán giả muốn biết Will Smith sẽ nói gì, ứng xử ra sao sau khi dùng bạo lực trên sân khấu. Những giọt nước mắt của sao phim King Richard sau đó là yếu tố níu chân người xem.

Rating tuột dốc nghiêm trọng theo từng năm

Bỏ qua năm đại dịch, rating của sự kiện năm nay giảm đến 40% so với lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Mặt khác, nhìn về lễ trao giải Oscar 1998, khán giả có thể nhìn rõ lượng người xem tuột dốc nghiêm trọng suốt 25 năm qua.

Trong năm Titanic được trao giải Phim xuất sắc, lượng người theo dõi giải Oscar là 55,3 triệu lượt. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay cho một buổi diễn trực tiếp trong gần một thế kỷ qua.

2022 là năm đầu tiên đánh dấu chương trình có người dẫn dắt sau ba năm. Vào năm 2018, lễ trao giải với host là Jimmy Kimmel thu hút 26,6 triệu lượt xem. Trong ba năm thiếu vắng MC vì đại dịch, chương trình của Viện Hàn lâm có mức rating giảm dần từ 29,6 triệu người (2019), 23,6 triệu lượt (2020) và năm 2021 thấp nhất lịch sử là 9,85 triệu người.

Theo đánh giá của AP, việc khán giả theo dõi Oscar giảm mạnh được nhiều chuyên gia đoán trước. Trong vòng 10 năm trở lại đây, rating chương trình tuột dốc không phanh với lượng giảm đến 74% so với năm 2001.

Trước thềm lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra, nhà phê bình Kelly Lawler của USA Today nhận định Oscar là chương trình truyền hình dài lê thê, nhàm chán. New York Times cũng đồng ý với quan điểm này và cho rằng Oscar tuột dốc cả về âm thanh lẫn cảm xúc. Cuối cùng, với màn trình diễn kéo dài 3 giờ đồng hồ, những gì họ dự đoán về Oscar về cơ bản đã đúng.

Chloe Zhao tại Oscar 2021 - năm có lượng người theo dõi thấp kỷ lục. Ảnh: Getty.

Los Angles Times lại lo lắng cho tương lai của chương trình phát sóng lễ trao giải Oscar. Gánh nặng tài chính khiến ban tổ chức quyết định cắt sóng một số hạng mục. Điều đó vấp phải tranh cãi từ những người đứng sau máy quay như chuyên gia trang điểm, bộ phận thiết kế sản xuất và âm thanh...

Trong bức thư ngỏ gửi đến Viện Hàn lâm, 70 chuyên gia điện ảnh, trong đó có James Cameron, John Williams và Kathleen Kennedy cho rằng quyết định trên gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho danh tiếng của Oscar. Khán giả sẽ quyết định tẩy chay giải thưởng sau khi Viện Hàn lâm xem những người đứng sau máy quay là "công dân hạng hai", không xứng đáng được xướng tên trên sân khấu.

"Được đề cử và trao giải Oscar là vinh dự to lớn nhưng họ lại không xem trọng chúng tôi bằng những diễn viên. Đó là điều kinh khủng cho các nhà làm phim", Alan Heim, biên tập từng giành giải Biên tập xuất sắc của Oscar, nói với LA Times.

Ngoài những vấn đề liên quan đến việc thiếu công bằng trong việc trao giải, chương trình dài lê thê... Viện Hàn lâm hiện đau đầu với sự vụ của Will Smith. Nhiều khán giả, diễn viên đòi tẩy chay Oscar nếu ban tổ chức không giải quyết ổn thỏa vụ việc.