Sau vụ khách mở cửa máy bay, hãng dừng bán vé gần cửa thoát hiểm

Sau vụ việc một nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm giữa chuyến bay, hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) phải tạm dừng bán vé các chỗ ngồi gần khu vực này.

Người đàn ông tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay nhanh chóng bị bắt giữ.

Ngày 28/5, Asiana Airlines thông báo ngừng bán một số ghế gần cửa thoát hiểm trên máy bay loại A321-200, liên quan đến sự cố trên chuyến bay từ đảo Jeju đến Daegu, theo Yonhap.

Theo đó, bắt đầu từ ngày thông báo, Asiana Airlines tạm dừng việc bán ghế 26A của 11 chiếc A321-200 loại có sức chứa 174 hành khách và ghế 31A của 3 chiếc A321-200 có sức chứa 195 hành khách.

Hãng hàng không lớn thứ hai Hàn Quốc đưa ra tuyên bố này sau vụ việc một nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm khi máy bay chuẩn bị hạ cánh ở thành phố Daegu hôm 26/5.

Cụ thể, người đàn ông trong độ tuổi 30, họ Lee, đã mở cửa thoát hiểm khi chuyến bay chở 194 hành khách còn cách mặt đất khoảng 213 m, gây tình trạng hoảng loạn trên máy bay. Chuyến bay này sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Daegu vào khoảng 12h40 cùng ngày.

Trên máy bay hôm đó có một nhóm học sinh tiểu học và trung học đang trên đường đi thi đấu tại sự kiện thể thao quốc gia ở thành phố Ulsan vào ngày 27-28/5. Theo một nhân chứng kể lại, nhiều em run rẩy và gào khóc trong hoảng loạn.

"Các tiếp viên đã hét lên nhờ sự giúp đỡ từ các hành khách nam và những người xung quanh đã cố giữ lấy người đàn ông, kéo anh ta vào phía bên trong", người này kể.

Cánh cửa thoát hiểm bị mở ra khi chuyến bay chưa hạ cánh.

Không ai trong số các hành khách bị rơi ra ngoài hay bị thương sau vụ việc, song 12 người có triệu chứng khó thở và một số được đưa tới bệnh viện. Những người này đều xuất viện sau khoảng 2 tiếng.

Lee khai với cảnh sát rằng cảm thấy ngột ngạt và muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay. Người này đi một mình, không say rượu, nói rằng đang căng thẳng do mất việc. Theo Đạo luật An ninh Hàng không của Hàn Quốc, nam hành khách có thể phải đối mặt án tù lên tới 10 năm vì hành động của mình.

Nói với CNN, chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas của Airline Ratings nhận định đây là vụ việc rất kỳ lạ bởi về mặt kỹ thuật, không thể mở những cánh cửa đó trong chuyến bay.

Thomas cho biết tốc độ hạ cánh của một chiếc A321 là khoảng 270 km/h, nghĩa là những cơn gió có cùng tốc độ đang thổi ngược chiều máy bay.

"Có vẻ như không hợp lý khi cánh cửa có thể được mở ra với lực cản như vậy. Về mặt kỹ thuật là không thể, nhưng bằng cách này hay cách khác điều đó đã xảy ra".