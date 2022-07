Sau thời kỳ bùng nổ, doanh số bán sách sụt giảm tại Mỹ

Sau khi tăng vọt 18,9% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, doanh số bán sách in đã giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2022, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo NPD BookScan, đơn vị theo dõi số liệu về thị trường sách toàn cầu, tổng doanh số sách in được bán ra trong 6 tháng đầu năm nay là 362,6 triệu bản, giảm đáng kể so với 386,6 triệu bản trong cùng kỳ năm trước. Doanh số của tất cả danh mục sách chính, ngoại trừ các tác phẩm hư cấu dành cho người lớn, đều sụt giảm. Trong đó mức sụt giảm lớn nhất thuộc về danh mục sách lớn nhất của thị trường là sách phi hư cấu dành cho người lớn. Cụ thể, số bản in của loại sách này giảm tới 10,3%. Sau khi ghi nhận tăng trưởng mạnh trong thời kỳ đại dịch, doanh số bán sách năm nay đang có tín hiệu giảm. Ảnh: Publishersweekly. Dù vậy, so với sáu tháng đầu năm 2019 - thời điểm ngành xuất bản đang coi là một tiêu chuẩn đánh giá thị trường bình thường trước đại dịch Covid-19 - doanh số bán sách tính tới giữa năm nay vẫn giữ một tín hiệu tích cực khi cao hơn khoảng 15%. Phần lớn nguyên nhân sụt giảm doanh số của ngành xuất bản năm nay là do các cuốn sách được chú trọng hàng đầu đã không thu hút được lượng độc giả như mong muốn. Theo dữ liệu của BookScan, doanh số các cuốn sách được ưu tiên hàng đầu đã giảm 11,7% trong nửa đầu năm 2022, trong khi doanh số của các cuốn sách không được ưu tiên chỉ giảm nhẹ vào khoảng 4,1%. Dữ liệu về thị trường sách 6 tháng đầu năm nay của NDP Bookscan. Ảnh: Publishersweekly/NDP Bookscan. Chỉ có chín cuốn sách ưu tiên (được phát hành trong vòng 12 tháng qua) nằm trong danh sách 20 cuốn sách bán chạy nhất nửa đầu năm nay. Trong danh sách này, các tác phẩm của nữ tác giả trẻ người Mỹ Colleen Hoover đã nhận được sự chú ý. Cô có 5 tác phẩm nằm trong top 20 cuốn sách bán chạy hàng đầu cho đến nay. Trong đó, cuốn Verity đã bán được gần 704.000 bản và cuốn Reminders of Him đã bán được khoảng 419.000 bản. Cùng sức hút của Hoover, doanh thu của dòng tác phẩm hư cấu dành cho người lớn đã tăng 4,6% trong nửa đầu năm 2022. Doanh số bán các tác phẩm đồ họa cũng tiếp tục đà tăng của năm 2021 với số liệu tăng trưởng ở mức 10,5% trong 6 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, sự sụt giảm của sách phi hư cấu dành cho người lớn không do sự thất bại của các tác phẩm đầu bảng. Nhiều cuốn sách phi hư cấu dành cho người lớn vẫn ở đầu bảng xếp hạng sách bán chạy. Cụ thể, cuốn Atomic Habits của James Clear đứng ở vị trí số 1 trong danh sách sách các tác phẩm phi hư cấu dành cho người lớn bán chạy trong 6 tháng nửa đầu năm nay với khoảng 694.000 bản. Con số này vượt trội so với 396.000 ấn bản Atomic Habits được bán ra trong 6 tháng đầu năm 2021. Nguyên nhân chính cho tình hình ảm đạm của danh mục này là do sự sụt giảm doanh số của toàn bộ thể loại sách thuộc danh mục này. Theo đó, doanh số thể loại phi hư cấu chung giảm 17,7% và các tác phẩm và tiểu sử/tự truyện/hồi ký cũng giảm 15,3%. Trên thực tế, thể loại duy nhất trong danh mục này ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong nửa đầu năm nay là sách về du lịch, tăng 14,3%.