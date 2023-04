Sau Thanos và Kang, phản diện nào sẽ đặt chân lên màn ảnh?

Sau khi phục hồi trí nhớ, Magus tìm cách thống trị ngân hà với sức mạnh khổng lồ. Gã thành lập Universal Church Of Truth, mở rộng Giáo hội này qua nhiều cuộc thánh chiến và biến nó trở thành đế chế hùng mạnh giữa các thiên hà. Theo Villainswiki, Margus sở hữu một nguồn năng lượng hùng mạnh và siêu giác quan, có thể tay đôi với Thanos. Ngoài ra, gã cũng có thể xây dựng cổng dịch chuyển tức thời và sở hữu một viên Soul Stone hỗ trợ tạo ra các loại ma thuật. Với việc Adam Warlock xuất hiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, nhiều khả năng, Magus cũng sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới. Ảnh: Marvel Comics.