Sau Tết, doanh số laptop tại FPT Shop tăng trưởng gấp 5 lần

Những ngày mở bán đầu tiên sau Tết, doanh số laptop tại hệ thống FPT Shop tăng trưởng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2 lần so với doanh số trung bình 2 tuần trước Tết.

Những ngày sau Tết, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp, nhiều khu vực bị phong tỏa, giãn cách để thực hiện công tác phòng chống dịch, nhiều nhân viên, học sinh phải làm việc và học tập tại nhà. Do vậy, nhu cầu mua laptop trong thời gian này là rất lớn.Thực tế tại hệ thống FPT Shop, ngay trong những ngày đầu tiên mở bán sau Tết Nguyên đán (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, nhằm ngày 15-17/2), doanh số laptop đã tăng trưởng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2020 và tăng gấp 2 lần so với doanh số trung bình 2 tuần trước Tết.

“Để đạt được thành quả này, FPT Shop đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng hàng hóa với đầy đủ thương hiệu và đa dạng phân khúc giá, cũng như tung ưu đãi giảm giá mạnh và tặng combo làm việc, học tập tại nhà hiệu quả. Đặc biệt, dịch vụ và kịch bản bán hàng trong thời điểm dịch đang bùng phát của hệ thống cũng được chuẩn bị rất chu đáo để phục vụ khách hàng tốt nhất. Tất cả khách hàng mua laptop tại FPT Shop sẽ được giao hàng miễn phí tại nhà, hỗ trợ kỹ thuật từ xa” - ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối ngành hàng Viễn thông Di động - hệ thống FPT Shop chia sẻ.

Khách mua laptop tại FPT Shop được giao hàng và cài đặt tận nhà miễn phí, đồng thời được giảm giá đến 3 triệu, nhận thêm combo học tập, làm việc tại nhà hiệu quả.

Thực tế từ trước và trong Tết Nguyên đán, FPT Shop đã triển khai nhiều ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng chọn mua laptop phục vụ hoạt động học tập và làm việc tại nhà. FPT Shop cũng luôn theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để có biện pháp ứng phó và triển khai ưu đãi phù hợp với nhu cầu khách hàng. Thế nên ngay sau Tết, hệ thống bán lẻ đã ngay lập tức gia hạn và bổ sung nhiều ưu đãi hấp dẫn, áp dụng từ 19/2 đến 28/2.

Đầu tiên, hệ thống giảm đến 3 triệu đồng cho hàng loạt laptop được yêu thích, từ các sản phẩm của Asus, HP, Dell, Acer, Lenovo, MSI đến siêu phẩm như Surface Pro 7 của Microsoft và Macbook của Apple. Một số laptop còn được giảm đến 5 triệu đồng khi mua online, về giá chỉ từ 6,99 triệu đồng.

Thứ hai, không chỉ được giảm giá, khách hàng còn được nhận thêm combo làm việc học tập tại nhà hiệu quả gồm tai nghe choàng đầu có Mic I.value T-139, balo laptop cao cấp, phiếu mua hàng trị giá 30% màn hình LCD Samsung 24 inch và 27 inch, phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng mua máy in HP. Hai ưu đãi này dành tặng tất cả khách hàng chọn thanh toán theo hình thức trả thẳng (trả 100% giá máy).

Thứ ba, FPT Shop luôn thực hiện chương trình trả góp 0% lãi suất, không cần trả trước với thủ tục trả góp đơn giản. Chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái xe (hoặc sổ hộ khẩu) cùng từ 15 phút làm thủ tục, bạn đã có thể mang chiếc laptop chính hãng mới toanh về nhà.

Đặc biệt, trong những ngày dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, FPT Shop sẽ giao hàng và cài đặt laptop miễn phí tận nhà. Khi cần hỗ trợ kỹ thuật, bạn có thể có thể gọi hotline miễn cước 18006601, nhánh 2. FPT Shop sẽ kết nối với laptop của bạn thông qua phần mềm Ultraviewer và nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh.

Thêm nữa, từ tháng 1 này, FPT Shop khai trương đồng loạt 30 trung tâm laptop nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng chọn mua laptop trên khắp cả nước. Những cửa hàng này là điểm đến công nghệ và dịch vụ với 5 tiêu chí hàng đầu: Cam kết giá tốt, sản phẩm đa dạng, tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ nhanh, phục vụ tận tình.

Doanh số laptop tại FPT Shop tăng trưởng gấp 5 lần nhờ đón đầu xu hướng học tập và làm việc tại nhà của người dân.

FPT Shop là một trong những nhà bán lẻ công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Nơi đây cung cấp đa dạng sản phẩm để khách hàng lựa chọn. FPT Shop là đối tác lớn của các thương hiệu máy tính Apple (Macbook), Microsoft (Surface), Asus, HP, Dell, Acer, Lenovo, MSI với mức giá 6-60 triệu, phù hợp cho nhiều nhu cầu học tập - văn phòng, đồ hoạ - kỹ thuật, gaming...

Thêm nữa, FPT Shop có chính sách đổi mới khác biệt. Nếu trong 30 ngày đầu tiên sản phẩm gặp lỗi của nhà sản xuất, khách hàng sẽ được đổi ngay máy mới 100% (fullbox). Riêng với siêu phẩm Microsoft Surface Pro 7, FPT Shop độc quyền thực hiện chính sách đổi trả trong 12 tháng.

Ngoài ra, hệ thống FPT Shop cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyên nghiệp hiện nhờ hơn 630 cửa hàng khắp 63 tỉnh thành, trong đó có 30 trung tâm laptop. Tất cả cửa hàng đều trưng bày laptop cùng dịch vụ giao hàng tận nhà hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ xa cùng đội ngũ chuyên viên máy tính được đào tạo bài bản.