Sáu tác phẩm văn học của người Việt được đánh giá cao

Câu 6: Nhật ký Đặng Thùy Trâm được dịch ra tiếng nước nào sau đây? Tiếng Anh

Tiếng Nhật

Tiếng Pháp

Cả 3 đáp án trên Nhật ký Đặng Thùy Trâm từng được xuất bản tại nhiều quốc gia và dịch ra tiếng Anh, Nhật, Pháp, Đức, Lào… Tựa đề tiếng Anh là Last Night I Dreamed about Peace. Báo New York Times đánh giá Nhật ký Đặng Thùy Trâm là “thiên tiểu thuyết cảm xúc như một bộ phim về chiến tranh, bức tranh chiếu rọi cuộc đời của những bác sĩ du kích”. Ảnh: Amazon.