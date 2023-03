Sau nhiều tai nạn thương tâm, mua pháo trên mạng vẫn 'dễ như mua rau'

Mặc dù Nhà nước đã có quy định cấm pháo tự chế, các hoạt động mua bán pháo vẫn diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội, gián tiếp gây ra nhiều tai nạn thương tâm.

Tối 13/2, Đơn vị Mắt, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân mới 11 tuổi nhà ở Bình Dương. Không may gặp nạn khi tự học chế pháo trên mạng, em phải chịu nỗi đau do bỏng nặng và đã vĩnh viễn mất thị lực mắt trái cùng bàn tay phải.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp bị tàn phế do học tự chế pháo trên mạng. Mặc dù pháp luật siết chặt các quy định liên quan đến tàng trữ, chế tạo và sử dụng pháo nổ, việc mua bán pháo cũng như nguyên vật liệu làm pháo vẫn diễn ra ngang nhiên, dẫn đến nhiều tai nạn thương tâm.

Hết Tết nhưng pháo vẫn nổ

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.N. (nam, 14 tuổi, Đắk Lắk) bị thương nặng do tự chế pháo trên mạng.

Nam sinh nhập viện trong tình trạng bị hỏa khí toàn thân. Vết thương tổn nặng nhất ở vùng 2 mắt. Ngoài ra, em còn bị thương ở cổ, mặt, ngực, chân và tay.

Dù sức khỏe hiện tại đã ổn định, N. vẫn phải chịu di chứng nặng với mắt trái tổn thương hoàn toàn, cánh tay và cẳng tay bên trái bị dập cơ rất nặng.

Chiều 21/3, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận một vụ pháo tự chế bắt lửa gây ra nổ nhà dân. Vụ việc khiến 3 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng.

Những ngày gần Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng phải cấp cứu cho một bé trai 15 tuổi gặp tai nạn vì chơi pháo. Cậu nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, chảy máu nhiều và phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái.

Một bệnh nhi phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay do pháo nổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trong 6 ngày Tết Quý Mão, Bộ Y tế ghi nhận 403 trường hợp phải khám, cấp cứu do tai nạn do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, nhiều hơn 139 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022 (264 ca).

Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 52,7%, trong khi đó, số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 25,9%.

Trong số đó, nước ta ghi nhận 34 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Mua pháo trên mạng dễ như thế nào?

Theo ghi nhận của Zing, nguyên liệu tự chế pháo được bán mọi thời điểm trong năm. Tại nhiều hội nhóm công khai lẫn bí mật trên Facebook, người bán và người mua thoải mái trao đổi, mua bán, đánh giá chất lượng các nguyên vật liệu.

Tại đây, giá nguyên liệu được niêm yết sẵn, từ 50.000-400.000 đồng/kg mỗi loại. Khách hàng nếu lựa chọn mua gói các nguyên liệu đã trộn sẵn cần trả 550.000/kg.

Zing thử liên hệ với một tài khoản có tên V.T., người này chào mời mỗi kg thuốc nổ chế sẵn có thể làm được hơn 100 quả pháo lớn. Người mua từ 3 kg nguyên liệu pha sẵn trở lên có thể được miễn phí vận chuyển.

Không chỉ chào mời, người này còn hướng dẫn rất rõ cho phòng viên công thức chế pháo, lưu ý lựa chọn và sửa dụng từng loại. V.T. còn thừa nhận nếu chế pháo sai công thức có thể dẫn đến chết người.

"Thuốc pháo có nhiều loại: Thuốc đen, thuốc trắng hoặc flash. Thuốc đen rẻ nhất, flash mạnh nhất và đắt nhất. Ngoài ra, natri xuất xứ Mỹ có công lực mạnh hơn natri Trung Quốc", T. cho hay.

V.T. chào mời phóng viên mua nguyên liệu chế pháo kèm công thức.

Bên cạnh đó, các hội nhóm còn lập thêm nhóm chat để các thành viên tiện trao đổi và "học hỏi" cách làm pháo của nhau.

Một hội nhóm chỉ cách chơi pháo trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Zing, một người chơi pháo nhiều năm cho hay do mua nguyên liệu pháo tự chế rẻ hơn rất nhiều so với pháo làm sẵn. Ngoài ra, nếu tự chế pháo, người làm có thể quyết định được kích cỡ của quả pháo to hay nhỏ.

Do vậy, pháo tự chế có thể có kích thước lớn và công lực mạnh hơn pháo bán sẵn trên thị trường.

Nam khách hàng này cho biết mình từng có trải nghiệm mua pháo trực tiếp và cả trên mạng.

Anh cho hay nếu muốn mua pháo hoặc nguyên liệu trực tiếp cần có “mối” quen dắt ra các chợ. Các tiểu thương nếu thấy không tin tưởng sẽ quyết định không bán hàng cho khách.

“Thêm vào đó, việc mua pháo trực tiếp sẽ dễ dàng hơn vào mùa Tết. Còn ngày thường, nếu đi mua pháo, mình rất dễ bị hiểu nhầm là người của cơ quan chức năng”, anh kể.

Anh cho hay mua pháo hoặc nguyên liệu chế pháo trên mạng vừa nhanh, rẻ, được tư vấn kỹ càng. Thủ tục mua bán cũng không quá phức tạp, sau khi chuyển khoản, khách hàng sẽ sớm nhận được đồ đã đặt trong vòng một tuần.

Sau khi nhận nguyên liệu, người chơi có thể điều chế pháo theo công thức được người bán cung cấp hoặc tự học theo hướng dẫn tràn lan, có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.

Chính sự dễ dàng mua nguyên liệu chế pháo trên mạng đã dẫn đến không ít trường hợp thương tâm. Bác sĩ chuyên khoa I Trần Phước Bình, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chia sẻ từ sau Tết Nguyên đán, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương do pháo nổ.

Qua trường hợp của N., bác sĩ Bình cảnh báo tình trạng trẻ em trong độ tuổi hiếu động, thích tìm hiểu thế giới bên ngoài có thể lên mạng xem video không lành mạnh và đặt mua dụng cụ làm pháo nổ để tự chế trên mạng.

Vì vậy, gia đình và nhà trường cần cảnh báo và cảnh giác với những video thông tin không phù hợp với lứa tuổi của các bé. Bên cạnh đó, mọi người không nên tìm hiểu, chế tạo cũng như sử dụng pháo, tránh những trường hợp đáng tiếc như trên xảy ra.

Theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Bộ Công an về quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực từ ngày 11/01/2021), người dân cần phân biệt rõ ràng giữa pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa. Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi sử dụng "đốt" phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và không gây ra tiếng. Đối với loại pháo này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì có thể mua loại pháo này tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa (thuộc Bộ Quốc phòng) để sử dụng trong các trường hợp: Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật... Pháo nổ (bao gồm pháo nổ và pháo hoa nổ) là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ. Các loại pháo này bị nghiêm cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, hoặc chiếm đoạt, trừ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định. Để tránh vướng lao lý hoặc xảy ra sự cố liên quan đến các loại pháo trái phép, Bộ Công an khuyến cáo mọi người không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ (trừ trường hợp được cho phép).