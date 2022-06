Sau nắng nóng, miền Bắc hứng cả tuần mưa dông

Sau chuỗi ngày nắng nóng, Hà Nội bắt đầu mưa trở lại từ đêm 5/6. Chuyên gia cảnh báo mưa dông ở miền Bắc kéo dài suốt tuần tới kèm nguy cơ dông, sét và gió giật mạnh.

Ngày 5/6, Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng cao điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng tiếp diễn ở Sơn La, Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Một số nơi trên 38 độ C.

Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 13h đến 16h. Thời tiết oi nóng duy trì cả ngày nhưng không quá gay gắt như một ngày trước.

Trong khi Bắc Bộ khả năng kết thúc đợt nóng sau hôm nay, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Phú Yên còn tiếp diễn trạng thái này trong nhiều ngày tới. Riêng Bắc Trung Bộ, thời tiết có thể dễ chịu hơn sau ngày 6/6.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 5/6: Nắng nóng Ngày 6/6: Mưa rào Ngày 7/6: Mưa dông Ngày 8/6: Mưa dông Ngày 9/6: Mưa dông Ngày 10/6: Mưa dông Ngày 11/6: Mưa dông Nhiệt độ cao nhất °C 36 32 30 30 32 31 30 Nhiệt độ thấp nhất

27 26 25 25 26 25 25

Sau 4 ngày nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết từ chiều tối và đêm nay (5/6), ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén khiến vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn. Ngày 6-7/6, tổng vũ lượng phổ biến 80-170 mm/đợt, có nơi trên 220 mm.

Mưa dông được phân bổ đều trong hai ngày nhưng với lượng tương đối lớn.

"Đây là một đợt mưa diện rộng, trong đó mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngoài ra, trạng thái mưa dông khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6. Vùng núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở; trong khi khu vực trũng, thấp có thể ngập úng", chuyên gia nhận định.

Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm nay và tiếp diễn đến ngày 11/6. Nhiệt độ những ngày tới giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn.

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo các đợt mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa ở Hà Nội tập trung từ chiều tối đến đêm.

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kiểm tra, rà soát các khu dân cư nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, địa phương sẵn sàng triển khai biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.