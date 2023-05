Sau nắng nóng kỷ lục, Nghệ An xuất hiện giông lốc thổi bay mái nhà

Cơn lốc kéo dài hơn 1 giờ đã gây thiệt hại nặng nề cho một số khu vực miền núi của Nghệ An. Nhiều mái nhà bị gió thổi bay, cây cối, cột điện cũng bị gãy đổ.

Khoảng 16h ngày 7/5, tại thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) và một số khu vực bất ngờ xuất hiện giông lốc lớn. Đây là cơn giông lốc kèm mưa lớn đầu tiên sau những ngày dài nắng nóng đỉnh điểm.

Giông lốc kèm gió giật mạnh khiến hơn 10 căn nhà trên địa bàn thị trấn Tân Lạc bị tốc mái.

Ông Lê Hải Lý, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết cơn giông lốc gây thiệt hại nặng nề không chỉ nhà dân mà nhiều trường học cũng bị hư hỏng mái.

Hiện địa phương thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả của trận giông lốc xảy ra chiều cùng ngày.

Trước đó, Nghệ An đã trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Hôm nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-37 độ C, nhiều nơi trên 41 độ C.

Tại “chảo lửa” Tương Dương, Nghệ An, nhiệt độ cao nhất đo tại lều khí tượng chiều 7/5 là 44,2 độ C.