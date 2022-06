Sau nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội mưa dông vào chiều tối

Hà Nội có thể chuyển mưa dông từ chiều tối 21/6, sau một ngày nắng nóng gay gắt. Người dân cần đề phòng hiện tượng dông nhiệt kèm theo nguy cơ sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ảnh hưởng của hình thái này có thể gây mưa rào và dông cho khu vực từ chiều tối và đêm nay (21/6).

Ngày 21/6, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cường độ nắng nóng tương tự hai ngày qua, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C chỉ kéo dài từ 12h đến 17h.

Đến chiều tối, khu vực được dự báo xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Do mưa xảy ra sau thời điểm có nắng nóng gay gắt nên người dân đề phòng nguy cơ dông nhiệt, kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến ngày 22/6, miền Bắc bước vào ngày cuối cùng trong đợt nắng nóng gay gắt khi mức nhiệt cao nhất vẫn ở ngưỡng 35-37 độ C. Sau đó, thời tiết dịu dần xuống ngưỡng 34-35 độ C và duy trì trạng thái này đến cuối tuần.

Từ đêm 21 đến ngày 22/6, mưa rào và dông khả năng xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ với lượng phổ biến 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Sau đó, mưa lớn gia tăng trong ngày 23/6 khi vũ lượng ghi nhận 20-40 mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng có thể mưa trên 70 mm/ngày.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 22/6: Mưa dông Ngày 23/6: Mưa dông Ngày 24/6: Không mưa Ngày 25/6: Nắng nóng Ngày 26/6: Nắng nóng Ngày 27/6: Nắng nóng Ngày 28/6: Nắng nóng Nhiệt độ cao nhất °C 36 35 34 35 36 36 36 Nhiệt độ thấp nhất

30 28 28 28 28 29 29

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt trong hôm nay, có nơi nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày 40-60%. Khu vực duy trì trạng thái này đến khoảng ngày 23/6, sau đó nền nhiệt giảm nhưng vẫn ở mức cao nhất 35-36 độ C.

Ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các tỉnh, thành phố miền Trung đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Ngoài ra, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, đặc biệt từ 12h đến 16h để tránh tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.