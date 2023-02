Sau Mỹ, tới lượt Canada phát hiện khinh khí cầu do thám

Bộ Quốc phòng Canada ngày 2/2 cho biết đang làm việc với Mỹ về việc phát hiện khinh khí cầu do thám, và theo dõi một "sự cố thứ hai tiềm ẩn".

Quả khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Billings, Montana, vào ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

"Một khinh khí cầu giám sát tầm cao đã được phát hiện và chúng tôi đã tích cực theo dõi chuyển động của nó", Bộ Quốc phòng Canada tuyên bố vào tối 2/2.

Phía Canada khẳng định người dân Canada vẫn an toàn, và đất nước sẽ đảm bảo an ninh không phận, bao gồm giám sát một "sự cố thứ hai tiềm ẩn". Bộ Quốc phòng Canada không nói thêm chi tiết về tuyên bố trên, Reuters đưa tin.

Phía Canada cho biết đang liên tục liên lạc và phối hợp với các cơ quan tình báo Mỹ để ngăn mối đe dọa từ tình báo nước ngoài. Canada không nói khinh khí cầu vừa được phát hiện thuộc nước nào, hay được phát hiện đâu.

Trước đó, Lầu Năm Góc vào sáng 2/2 cho hay họ phát hiện một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay trên không phận Mỹ, ở bang Montana.

Quan chức Mỹ cho biết khinh khí cầu đã bay qua miền Tây Bắc đất nước, nơi có nhiều căn cứ không quân nhạy cảm, cùng các silo tên lửa hạt nhân. Mỹ cho biết đã theo dõi khinh khí cầu này trong vài ngày.

Các quan chức Mỹ nói họ đã thảo luận vấn đề này với phía Trung Quốc qua các kênh ngoại giao. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

Quân đội Mỹ đã đề xuất không bắn hạ khinh khí cầu do thám, vì rủi ro những mảnh vỡ có thể gây nguy hiểm.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết việc phát hiện khinh khí cầu là đáng báo động, song không ngạc nhiên. Quân đội Mỹ cho hay đã phát hiện một số khinh khí cầu do thám trong vài năm qua.

Việc sử dụng khinh khí cầu cho mục đích trinh sát và do thám đã phổ biến từ Thế chiến II, khi có ưu thế về giá và khả năng do thám từ khoảng cách gần hơn so với vệ tinh.