Sau lùm xùm, sinh viên sẽ được cấp lại chứng chỉ Aptis mới

Sau gần 4 tháng tranh cãi, Bộ GD&ĐT đề nghị Đại học Tôn Đức Thắng chấp thuận chứng chỉ Aptis mẫu cũ của Hội đồng Anh để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Những sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng có chứng chỉ Aptis kiểu cũ sẽ được xét tốt nghiệp. Ảnh: BC.

Bộ GD&ĐT vừa ra công văn yêu cầu Đại học Tôn Đức Thắng chấp nhận chứng chỉ Aptis do Hội đồng Anh cấp từ ngày 11/11 đến 22/12/2022.

Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Anh đã cam kết cấp thêm chứng chỉ cho những thí sinh đã thi và có chứng chỉ Aptis trong khoảng thời gian trên.

Chứng chỉ được cấp có thêm dòng chữ "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate" (tạm dịch: Aptis có giá trị như chứng chỉ quốc tế Aptis ESOL).

Ngay sau khi được yêu cầu, Đại học Tôn Đức Thắng đã đồng ý công nhận chứng chỉ Aptis mẫu cũ của hơn 700 sinh viên với điều kiện kèm theo chứng chỉ tương đương của Hội đồng Anh.

Chứng chỉ tiếng Anh Aptis mẫu mới được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ảnh: VTC.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, từ ngày 11/11 đến ngày 22/12/2022, Hội đồng Anh tổ chức thi và cấp hơn 6.000 chứng chỉ tiếng Anh Aptis mẫu cũ cho các thí sinh, trong đó phần lớn là sinh viên các trường đại học trên cả nước.

Việc Hội đồng Anh cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis mẫu cũ trái với quy định của Bộ GD&ĐT. Mẫu được Bộ phê duyệt là cấp chứng chỉ Aptis ESOL. Điều đó dẫn tới việc nhiều trường đại học không chấp thuận chứng chỉ Aptis cũ, khiến hàng nghìn sinh viên năm cuối đứng trước nguy cơ chậm tốt nghiệp.

Điển hình, hơn 700 sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng và 100 sinh viên Đại học Điện lực không đủ điều kiện tốt nghiệp do không được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ với chứng chỉ tiếng Anh Aptis mẫu cũ của Hội đồng Anh.

Bộ GD&ĐT 2 lần gửi văn bản yêu cầu Hội đồng Anh, Đại học Tôn Đức Thắng và các bên liên quan giải quyết dứt điểm việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Trong đó, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh quan điểm việc thay đổi tên gọi, đánh giá mức độ tương đương của các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài là trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan - tổ chức cấp chứng chỉ nước ngoài.

Tháng 2, giải trình về việc cấp chứng chỉ không đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Hội đồng Anh cho biết chứng chỉ Aptis ESOL là tên gọi mới của chứng chỉ Aptis. Cụm từ ESOL (English for Speakers of Other Languages) được bổ sung để phù hợp với xu hướng phát triển của khảo thí ngôn ngữ và nhu cầu đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không sử dụng trên thế giới.

Chứng chỉ Aptis có các phiên bản: General, Advanced và For Teachers. Chứng chỉ mới Aptis ESOL cũng có các phiên bản bài thi General, Advanced và For Teachers. Do vậy, chứng chỉ Aptis và Aptis ESOL có giá trị pháp lý như nhau.

Trong quá trình tổ chức thi Aptis, đơn vị này vẫn cấp mẫu chứng chỉ Aptis cũ do phôi chứng chỉ mới chưa kịp về Việt Nam. Hội đồng Anh thừa nhận đây là sơ suất về hành chính và chưa kịp thời báo cáo Bộ GD&ĐT.

Đơn vị cũng đề xuất biện pháp xử lý để đảm bảo quyền lợi của người dự thi là đăng tải công khai thông báo xác nhận mẫu chứng chỉ Aptis cũ và mẫu chứng chỉ Aptis ESOL International Certificate có giá trị như nhau. Đơn vị này hứa sẽ cấp lại chứng chỉ theo mẫu mới cho các thí sinh đã vượt qua bài thi và được công nhận (nếu có yêu cầu), trong vòng 2 năm kể từ ngày thi.

Trong khi đó, Hội đồng Anh kiên quyết cho rằng 2 loại chứng chỉ có giá trị tương đương nhau và yêu cầu sinh viên làm việc với trường để được công nhận.

Aptis là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh do Hội đồng Anh cấp từ năm 2012, được công nhận tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học dùng Aptis để xét đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lệ phí thi chứng chỉ dao động 1,4-2 triệu đồng/lượt thi.